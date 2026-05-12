"Скажите им нет навсегда": онколог о том, какие продукты провоцируют возвращение рака

Ремиссия – это не повод расслабляться, а время, когда каждый съеденный кусок может либо закрепить победу над болезнью, либо стать детонатором для возвращения страшного недуга.



Победа над онкологией — это лишь начало долгого пути, на котором питание становится главным инструментом выживания. Период ремиссии требует от человека железной дисциплины и полного пересмотра своих пищевых привычек. Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе предупреждает: организм, измотанный тяжелым лечением, нуждается в особой поддержке. Здоровый образ жизни и строгая диета — это те два столпа, на которых держится безопасность пациента.

Белок — фундамент восстановления

В период ремиссии организму нужны ресурсы для регенерации, и главным "строительным материалом" здесь выступает белок. Именно он помогает восстанавливать поврежденные клетки и возвращает к жизни изрядно потрепанный иммунитет. Однако не всякий белок полезен.

Врач советует делать ставку на растительные источники и правильные крупы. В вашем рационе должны прочно обосноваться бобовые — фасоль и чечевица, а также старая добрая гречка, овсянка и рис. Эти продукты помогают восполнить потраченные ресурсы, не создавая лишней нагрузки на системы органов.

Энергия и чистота: сложные углеводы и клетчатка

Чтобы вести привычный образ жизни и не чувствовать себя обессиленным, организму необходимы сложные углеводы. Цельнозерновые злаки — пшеница, овес, булгур — обеспечивают тело энергией на длительное время, не вызывая резких скачков сахара.

Но настоящей "суперсилой" в период ремиссии обладает клетчатка. Доктор Пурцхванидзе называет ее "щеткой" для организма. Она не только нормализует работу желудочно-кишечного тракта, но и буквально выметает канцерогенные вещества, которые могут спровоцировать рецидив. Овсяные отруби, киноа, брюссельская капуста, шпинат, а также яблоки и груши (обязательно с кожицей!) — это ваши лучшие друзья в борьбе за долголетие.

Чего нельзя категорически

Если вы хотите жить, забудьте дорогу в отдел с переработанным мясом. Колбасы, сосиски, копчености и вяленые деликатесы — это абсолютное табу.

"Скажите им нет навсегда", — призывает онколог.

Эта пища — настоящий склад канцерогенов, красителей и консервантов. Она опасна для любого здорового человека, а для того, кто перенес рак, может стать билетом в один конец, провоцируя рост новых опухолей.

Сладкое также попадает под жесткий контроль. Сахар — это топливо для воспалительных процессов. Если жизнь совсем не мила без десерта, Виолетта Пурцхванидзе предлагает разумную альтернативу: ягоды, фрукты или дольку натурального горького шоколада.

Фастфуд и алкоголь — под запретом

Трансжиры, избыток соли и сахара в готовой еде из закусочных — это прямой путь к ухудшению самочувствия и рецидиву. Фастфуд бьет по самым слабым местам организма. Что касается алкоголя, то здесь позиция врача однозначна: полный отказ. Этанол угнетает печень и добивает иммунитет, открывая ворота для возвращения болезни.

Помните, что во время ремиссии каждый пациент получает индивидуальный список рекомендаций. Соблюдение лечебного питания — это не прихоть врача, а единственное условие для того, чтобы болезнь не вернулась.