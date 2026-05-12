Мария Голубкина рассказала правду об отце Тесты Волочкова намерена бороться за свои деньги Игры Сонник

Топ новостей недели

Срочно убрать из рациона: онколог назвала продукты, вызывающие ракСрочно убрать из рациона: онколог назвала продукты, вызывающие рак Жить долго уже не получится: доктор Мясников предрек человечеству мучительный финалЖить долго уже не получится: доктор Мясников предрек человечеству мучительный финал "Боже, зачем меня взяли?": Регина Тодоренко вскрыла правду об отношениях с Владом Топаловым и детях"Боже, зачем меня взяли?": Регина Тодоренко вскрыла правду об отношениях с Владом Топаловым и детях Принципы в сторону: раскрыта сумма, за которую Галкин* согласился шутить исключительно на русскомПринципы в сторону: раскрыта сумма, за которую Галкин* согласился шутить исключительно на русском

Лента новостей

Вторник 12 мая

19:19"Скажите им нет навсегда": онколог о том, какие продукты провоцируют возвращение рака 16:55Измученная жуткими судорогами Полина Гагарина сделала пугающее заявление 15:12Названы 5 знаков зодиака, которые в мае кардинально поменяют свою жизнь 13:08"Маски не спасут": доктор Мясников вскрыл правду о новой пандемии, которую замалчивают СМИ 12:31Более тысячи диких животных получили помощь сотрудников Московского зоопарка 11:50На Андрея Губина объявлена охота: певец в панике сбежал из дома 10:34"Говорят, родился мальчик": Филипп Киркоров тайно решился на третьего ребенка? 09:17"Перешла в эстраду из-за денег": Башмет раскрыл истинные намерения страдающей Долиной 00:42Девять недугов: почему 12 мая опасно поднимать вещи с земли и как не забрать чужую беду 18:32Названы знаки зодиака, которые в мае заключат выгодные сделки с самим "дьяволом" 14:28Найден способ обнулить биологический возраст и вернуть 20 лет жизни: революционный метод 11:19Доктор Мясников предупредил о роковой ошибке при лечении шпоры, ведущей к инвалидности 06:11Обязательно выпейте это 11 мая, чтобы в жизни началась белая полоса 18:23Врачи назвали 5 эффективных способов борьбы с бессонницей без лекарств 15:07Денежный взлет и всеобщее признание: ясновидящая назвала четыре знака зодиака, которым в мае вернется кармический долг 12:11Доктор Мясников шокировал правдой о мышцах, которую скрывали фитнес-тренеры 05:04Ни в коем случае не делайте этого 10 мая, чтобы не остаться без здоровья и с пустыми карманами 19:19Почему один мужчина душит любовью, другой исчезает, а третий остается в памяти навсегда 17:09Названы 3 знака зодиака, которые в мае 2026 года изменятся до неузнаваемости 15:03Кому стейк – спасение, а кому – приговор: доктор Мясников раскрыл всю правду о красном мясе 12:29Запретный триумф: почему 17 лет подряд 9 Мая было обычным рабочим днем и чего боялся Сталин 09:09С уважением к ветеранам: в Архангельской области проходит благотворительная акция 05:53Тайны ласточкиного гнезда: обязательно сделайте это 9 мая, чтобы удача навсегда поселилась в вашем доме 19:15"Смерть всегда была рядом": муж Мэрилин Монро вскрыл жуткую правду о жизни с иконой Голливуда 17:09"Где дите?": Поклонники Муцениеце забили тревогу из-за странного исчезновения маленькой дочери актрисы 16:07Взломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успех 14:35"Ставку делают не на талант": звезда "Ворониных" Екатерина Волкова вскрыла грязную правду о кино 14:01Подмосковные ветераны ВОВ получили увеличенный лимит на бесплатное такси 12:34"Пишет жалобы": продюсер Дзюник вскрыл методы Рудковской после ссоры детей Плющенко 10:48"С молодым блондином на кабриолете": 62-летняя Лолита Милявская бросила все и покинула Россию 09:45Доктор Мясников взорвал Сеть правдой о смертельной опасности кофе 00:47Магия Марка-ключника: что нужно сделать 8 мая, чтобы в доме всегда водились деньги 19:06Свекольный коктейль против рака: врач-онколог раскрыла всю правду о чудо-соках и "красной диете" 17:13Пугачева не смогла сдержать эмоций из-за провокационных фото Орбакайте в латексе 16:11Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников 14:25Разрушает мозг: всего одна ночь без сна запускает процессы как при Альцгеймере 12:36Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч 11:01Собянин сообщил об уже 17-м сбитом БПЛА, летевшем к столице 10:40"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон 09:28"Меня ломали физически": вскрылись жуткие подробности жизни в рехабе семьи Стаса Пьехи 01:43Проклятие майской хандры: как 7 мая спастись от нищеты и вернуть бодрость 18:1344 и 60: ученые назвали два возраста, когда организм внезапно начинает стремительно рассыпаться 16:19Молодая жена Петросяна устроила публичную порку "неотесанной" соседке в театре 14:18Ждала ребенка 10 лет: ставшей мамой Корнелии Манго пришлось бросить дочь ради "лучшей роли" 12:46Сергей Собянин назвал приоритеты развития московского здравоохранения 12:43Собянин: 360 зданий поликлиник реконструировали и построили по новому стандарту 12:40Всего 5 секунд: революционное открытие медиков позволит забыть о смертельных ранах 10:2861% пациентов пьют это зря: Мясников нанес сокрушительный удар по самой популярной схеме лечения в мире 09:29Успенская публично унизила Чеботину и получила хлесткий удар в ответ 00:33Эликсир вечной молодости: что нужно сделать 6 мая, чтобы обрести красоту и здоровье
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Скажите им нет навсегда": онколог о том, какие продукты провоцируют возвращение рака

"Скажите им нет навсегда": онколог о том, какие продукты провоцируют возвращение рака
267

Ремиссия – это не повод расслабляться, а время, когда каждый съеденный кусок может либо закрепить победу над болезнью, либо стать детонатором для возвращения страшного недуга.

Победа над онкологией — это лишь начало долгого пути, на котором питание становится главным инструментом выживания. Период ремиссии требует от человека железной дисциплины и полного пересмотра своих пищевых привычек. Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе предупреждает: организм, измотанный тяжелым лечением, нуждается в особой поддержке. Здоровый образ жизни и строгая диета — это те два столпа, на которых держится безопасность пациента.

Белок — фундамент восстановления

В период ремиссии организму нужны ресурсы для регенерации, и главным "строительным материалом" здесь выступает белок. Именно он помогает восстанавливать поврежденные клетки и возвращает к жизни изрядно потрепанный иммунитет. Однако не всякий белок полезен.

Врач советует делать ставку на растительные источники и правильные крупы. В вашем рационе должны прочно обосноваться бобовые — фасоль и чечевица, а также старая добрая гречка, овсянка и рис. Эти продукты помогают восполнить потраченные ресурсы, не создавая лишней нагрузки на системы органов.

Энергия и чистота: сложные углеводы и клетчатка

Чтобы вести привычный образ жизни и не чувствовать себя обессиленным, организму необходимы сложные углеводы. Цельнозерновые злаки — пшеница, овес, булгур — обеспечивают тело энергией на длительное время, не вызывая резких скачков сахара.

Но настоящей "суперсилой" в период ремиссии обладает клетчатка. Доктор Пурцхванидзе называет ее "щеткой" для организма. Она не только нормализует работу желудочно-кишечного тракта, но и буквально выметает канцерогенные вещества, которые могут спровоцировать рецидив. Овсяные отруби, киноа, брюссельская капуста, шпинат, а также яблоки и груши (обязательно с кожицей!) — это ваши лучшие друзья в борьбе за долголетие.

Чего нельзя категорически

Если вы хотите жить, забудьте дорогу в отдел с переработанным мясом. Колбасы, сосиски, копчености и вяленые деликатесы — это абсолютное табу.

"Скажите им нет навсегда", — призывает онколог.

Эта пища — настоящий склад канцерогенов, красителей и консервантов. Она опасна для любого здорового человека, а для того, кто перенес рак, может стать билетом в один конец, провоцируя рост новых опухолей.

Сладкое также попадает под жесткий контроль. Сахар — это топливо для воспалительных процессов. Если жизнь совсем не мила без десерта, Виолетта Пурцхванидзе предлагает разумную альтернативу: ягоды, фрукты или дольку натурального горького шоколада.

Фастфуд и алкоголь — под запретом

Трансжиры, избыток соли и сахара в готовой еде из закусочных — это прямой путь к ухудшению самочувствия и рецидиву. Фастфуд бьет по самым слабым местам организма. Что касается алкоголя, то здесь позиция врача однозначна: полный отказ. Этанол угнетает печень и добивает иммунитет, открывая ворота для возвращения болезни.

Помните, что во время ремиссии каждый пациент получает индивидуальный список рекомендаций. Соблюдение лечебного питания — это не прихоть врача, а единственное условие для того, чтобы болезнь не вернулась.

Шоу-бизнес в Telegram

12 мая 2026, 19:19
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Кому стейк – спасение, а кому – приговор: доктор Мясников раскрыл всю правду о красном мясе

Свекольный коктейль против рака: врач-онколог раскрыла всю правду о чудо-соках и "красной диете"

Измученная жуткими судорогами Полина Гагарина сделала пугающее заявление

Измученная жуткими судорогами Полина Гагарина сделала пугающее заявление
Гастроли в солнечной Турции обернулись для Полины Гагариной настоящим кошмаром: певица вернулась домой в критическом состоянии и теперь буквально прикована к постели. Блеск софитов и аплодисменты турецкой публики сменились для Полины Гагариной тишиной больничной палаты и строгим режимом.

Названы 5 знаков зодиака, которые в мае кардинально поменяют свою жизнь

Названы 5 знаков зодиака, которые в мае кардинально поменяют свою жизнь
Звезды выносят окончательный вердикт: в мае 2026 года для избранных знаков зодиака старая жизнь превратится в пепел, а спасение и успех найдутся лишь за сотни километров от привычного дома. Если в последнее время вас накрывает беспричинная тревога, знайте — это не нервы, а предчувствие грандиозного финала.

"Маски не спасут": доктор Мясников вскрыл правду о новой пандемии, которую замалчивают СМИ

"Маски не спасут": доктор Мясников вскрыл правду о новой пандемии, которую замалчивают СМИ
Доктор Мясников выступил с резким предупреждением: пока мир отвлекают медийными "пугалками", на пороге стоит настоящий биологический монстр, способный нанести сокрушительный удар по человечеству. Знаменитый теледоктор Александр Мясников в своем блоге в "Максе" обрушился с критикой на европейских чиновников.

На Андрея Губина объявлена охота: певец в панике сбежал из дома

На Андрея Губина объявлена охота: певец в панике сбежал из дома
Жизнь легендарного артиста превратилась в настоящий кошмар. Андрей Губин, кумир миллионов девчонок девяностых, уже много лет ведет затворнический образ жизни, сражаясь с тяжелым и мучительным недугом.

"Говорят, родился мальчик": Филипп Киркоров тайно решился на третьего ребенка?

"Говорят, родился мальчик": Филипп Киркоров тайно решился на третьего ребенка?
Стены роскошного особняка Филиппа Киркорова содрогнулись от пронзительного детского крика, который может стать главной и самой обсуждаемой сенсацией года в отечественном шоу-бизнесе. Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров снова оказался в эпицентре оглушительного скандала, который может навсегда изменить его привычный статус отца двоих детей.

Выбор читателей

11/05ПндНазваны знаки зодиака, которые в мае заключат выгодные сделки с самим "дьяволом" 12/05Втр"Говорят, родился мальчик": Филипп Киркоров тайно решился на третьего ребенка? 11/05ПндОбязательно выпейте это 11 мая, чтобы в жизни началась белая полоса 11/05ПндДоктор Мясников предупредил о роковой ошибке при лечении шпоры, ведущей к инвалидности 11/05ПндНайден способ обнулить биологический возраст и вернуть 20 лет жизни: революционный метод 12/05ВтрДевять недугов: почему 12 мая опасно поднимать вещи с земли и как не забрать чужую беду