Мария Голубкина рассказала правду об отце Тесты Волочкова намерена бороться за свои деньги Игры Сонник

Топ новостей недели

Срочно убрать из рациона: онколог назвала продукты, вызывающие ракСрочно убрать из рациона: онколог назвала продукты, вызывающие рак Жить долго уже не получится: доктор Мясников предрек человечеству мучительный финалЖить долго уже не получится: доктор Мясников предрек человечеству мучительный финал "Боже, зачем меня взяли?": Регина Тодоренко вскрыла правду об отношениях с Владом Топаловым и детях"Боже, зачем меня взяли?": Регина Тодоренко вскрыла правду об отношениях с Владом Топаловым и детях Принципы в сторону: раскрыта сумма, за которую Галкин* согласился шутить исключительно на русскомПринципы в сторону: раскрыта сумма, за которую Галкин* согласился шутить исключительно на русском

Лента новостей

Вторник 12 мая

11:50На Андрея Губина объявлена охота: певец в панике сбежал из дома 10:34"Говорят, родился мальчик": Филипп Киркоров тайно решился на третьего ребенка? 09:17"Перешла в эстраду из-за денег": Башмет раскрыл истинные намерения страдающей Долиной 00:42Девять недугов: почему 12 мая опасно поднимать вещи с земли и как не забрать чужую беду 18:32Названы знаки зодиака, которые в мае заключат выгодные сделки с самим "дьяволом" 14:28Найден способ обнулить биологический возраст и вернуть 20 лет жизни: революционный метод 11:19Доктор Мясников предупредил о роковой ошибке при лечении шпоры, ведущей к инвалидности 06:11Обязательно выпейте это 11 мая, чтобы в жизни началась белая полоса 18:23Врачи назвали 5 эффективных способов борьбы с бессонницей без лекарств 15:07Денежный взлет и всеобщее признание: ясновидящая назвала четыре знака зодиака, которым в мае вернется кармический долг 12:11Доктор Мясников шокировал правдой о мышцах, которую скрывали фитнес-тренеры 05:04Ни в коем случае не делайте этого 10 мая, чтобы не остаться без здоровья и с пустыми карманами 19:19Почему один мужчина душит любовью, другой исчезает, а третий остается в памяти навсегда 17:09Названы 3 знака зодиака, которые в мае 2026 года изменятся до неузнаваемости 15:03Кому стейк – спасение, а кому – приговор: доктор Мясников раскрыл всю правду о красном мясе 12:29Запретный триумф: почему 17 лет подряд 9 Мая было обычным рабочим днем и чего боялся Сталин 09:09С уважением к ветеранам: в Архангельской области проходит благотворительная акция 05:53Тайны ласточкиного гнезда: обязательно сделайте это 9 мая, чтобы удача навсегда поселилась в вашем доме 19:15"Смерть всегда была рядом": муж Мэрилин Монро вскрыл жуткую правду о жизни с иконой Голливуда 17:09"Где дите?": Поклонники Муцениеце забили тревогу из-за странного исчезновения маленькой дочери актрисы 16:07Взломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успех 14:35"Ставку делают не на талант": звезда "Ворониных" Екатерина Волкова вскрыла грязную правду о кино 14:01Подмосковные ветераны ВОВ получили увеличенный лимит на бесплатное такси 12:34"Пишет жалобы": продюсер Дзюник вскрыл методы Рудковской после ссоры детей Плющенко 10:48"С молодым блондином на кабриолете": 62-летняя Лолита Милявская бросила все и покинула Россию 09:45Доктор Мясников взорвал Сеть правдой о смертельной опасности кофе 00:47Магия Марка-ключника: что нужно сделать 8 мая, чтобы в доме всегда водились деньги 19:06Свекольный коктейль против рака: врач-онколог раскрыла всю правду о чудо-соках и "красной диете" 17:13Пугачева не смогла сдержать эмоций из-за провокационных фото Орбакайте в латексе 16:11Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников 14:25Разрушает мозг: всего одна ночь без сна запускает процессы как при Альцгеймере 12:36Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч 11:01Собянин сообщил об уже 17-м сбитом БПЛА, летевшем к столице 10:40"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон 09:28"Меня ломали физически": вскрылись жуткие подробности жизни в рехабе семьи Стаса Пьехи 01:43Проклятие майской хандры: как 7 мая спастись от нищеты и вернуть бодрость 18:1344 и 60: ученые назвали два возраста, когда организм внезапно начинает стремительно рассыпаться 16:19Молодая жена Петросяна устроила публичную порку "неотесанной" соседке в театре 14:18Ждала ребенка 10 лет: ставшей мамой Корнелии Манго пришлось бросить дочь ради "лучшей роли" 12:46Сергей Собянин назвал приоритеты развития московского здравоохранения 12:43Собянин: 360 зданий поликлиник реконструировали и построили по новому стандарту 12:40Всего 5 секунд: революционное открытие медиков позволит забыть о смертельных ранах 10:2861% пациентов пьют это зря: Мясников нанес сокрушительный удар по самой популярной схеме лечения в мире 09:29Успенская публично унизила Чеботину и получила хлесткий удар в ответ 00:33Эликсир вечной молодости: что нужно сделать 6 мая, чтобы обрести красоту и здоровье 18:04"Желаю гореть в аду!": ошалевшая от ярости блогерша прокляла умирающую Лерчек 17:25Подмосковье оснастит 24 реабилитационных центра почти 300 единицами оборудования 16:38Тарзан публично ублажил Королеву после позорных измен 14:15Жестокая реальность без фильтров: случайные прохожие слили в Сеть пугающий снимок Аллы Пугачевой 12:03Нагревается в два раза быстрее: ученые шокированы аномалией в Европе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Перешла в эстраду из-за денег": Башмет раскрыл истинные намерения страдающей Долиной

"Перешла в эстраду из-за денег": Башмет раскрыл истинные намерения страдающей Долиной
508

Маэстро Юрий Башмет на фестивале в Ярославле сорвал маски не только с себя, но и с самых ярких звезд мирового шоу-бизнеса, выдав порцию шокирующих откровений о жизни, долге и цене успеха.

Открывая 18-й Международный музыкальный фестиваль в старинном Ярославле, Юрий Башмет первым делом коснулся самого сокровенного — семьи. Его внук Грант пошел по стопам деда, но, как выяснилось, путь этот не был усыпан лепестками роз. Маэстро, не привыкший церемониться даже с близкими, выставил наследнику суровое условие, о чем и рассказал журналистам Клео.ру.

"Если хочешь со мной общаться, то путь ко мне лежит через скрипку", — процитировал Башмет свой ультиматум.

Грант намек понял мгновенно. Сегодня парень не просто "пилит" на инструменте, а служит в оркестре Министерства обороны. Маэстро с гордостью сообщил, что внук готовится чеканить шаг на Красной площади во время парада Победы — армейская дисциплина окончательно выбила из него юношескую тягу к футболу и бунтарству.

Ножи, рок-н-ролл и трагедия Труссарди

Сам Юрий Абрамович в юности был далек от образа рафинированного интеллигента. Пока сверстники зубрили гаммы, Башмет становился чемпионом двора по метанию ножей и езде на велосипеде спиной вперед. "Ножик тогда стоил рубль двадцать семь копеек, мы просили прохожих их нам купить", — вспоминает он со смехом. В его жизни была настоящая рок-н-ролльная драма: когда распались The Beatles, юный альтист рыдал, не понимая, как жить дальше.

Эта страсть к эксклюзиву осталась с ним навсегда. Маэстро раскрыл секрет своего легендарного смокинга от Николы Труссарди. Это не просто одежда, а инженерное чудо с секретной "кнопочкой" и накладкой на плече, чтобы инструмент не портил ткань. Эту фишку придумала еще мама Юрия, а великий кутюрье был так поражен "лайфхаком", что хотел запустить его в большую моду. Увы, через месяц после их встречи Труссарди погиб в автокатастрофе, оставив Башмету этот уникальный подарок с печальной историей.

Разоблачение Стинга: "Голоса просто нет"

Не пощадил Башмет и мировых идолов. Вспоминая дружбу со Стингом и их знаменитый дуэт в Карнеги-холле, маэстро добавил в историю "перчинки". Оказывается, за кулисами британская легенда звучит совсем не так убедительно, как на пластинках.

Когда Башмет гостил в поместье Стинга в Тоскане, выяснилось шокирующее: без микрофонов и сложной аппаратуры артист практически не может петь.

"Выяснилось, что у него голоса нет — выезжает за счет владения техникой", — констатировал дирижер.

Впрочем, это не мешает им дружить — Стинг подкупил маэстро своей искренностью и тем, что он "хороший парень", который ведет здоровый образ жизни.

Драма Ларисы Долиной

Заговорил Башмет и о Ларисе Долиной. Сегодня певица переживает настоящий ад: она стала жертвой мошенников, потеряв элитную квартиру в центре Москвы и 180 миллионов рублей. На фоне этого кошмара артистка выпустила пронзительную песню, в которой буквально вывернула душу наизнанку, рассказав о боли, предательстве и потере всего, что было ей дорого.

Башмет уверен: нынешние страдания звезды — это отголоски ее давних решений. Маэстро вспомнил их предельно честный разговор, который проливает свет на всю карьеру "королевы джаза".

"Она рассказала, что перешла из джаза в эстраду из-за денег", — безжалостно процитировал Башмет Ларису Александровну.

В те годы певица в одиночку тянула ребенка, жила в гостиничном номере и была готова на все, чтобы выжить. Она променяла высокое искусство на сытую эстраду, став заложницей собственного финансового выбора. Сегодня, когда нажитое непосильным трудом имущество ушло в руки аферистов, ее страдания в новой песне звучат особенно жутко. Башмет сравнивает Долину с айсбергом: мир видит лишь поп-верхушку, а внизу скрыта колоссальная джазовая душа, когда-то принесенная в жертву рублю.

Шоу-бизнес в Telegram

12 мая 2026, 09:17
Юрий Башмет. Фото: Youtube / @ryba_lotsman
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Волочкова, Долина: с кем враждуют светские львицы

Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников

Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

На Андрея Губина объявлена охота: певец в панике сбежал из дома

На Андрея Губина объявлена охота: певец в панике сбежал из дома
Жизнь легендарного артиста превратилась в настоящий кошмар. Андрей Губин, кумир миллионов девчонок девяностых, уже много лет ведет затворнический образ жизни, сражаясь с тяжелым и мучительным недугом.

"Говорят, родился мальчик": Филипп Киркоров тайно решился на третьего ребенка?

"Говорят, родился мальчик": Филипп Киркоров тайно решился на третьего ребенка?
Стены роскошного особняка Филиппа Киркорова содрогнулись от пронзительного детского крика, который может стать главной и самой обсуждаемой сенсацией года в отечественном шоу-бизнесе. Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров снова оказался в эпицентре оглушительного скандала, который может навсегда изменить его привычный статус отца двоих детей.

Девять недугов: почему 12 мая опасно поднимать вещи с земли и как не забрать чужую беду

Девять недугов: почему 12 мая опасно поднимать вещи с земли и как не забрать чужую беду
12 мая в народном календаре – дата мистическая и крайне опасная: сегодня девять святых заступников готовы даровать исцеление, но одна случайная монета, поднятая на дороге, может превратить вашу жизнь в бесконечную череду страданий и чужих грехов. В народном календаре 12 мая отмечается день Девяти мучеников Кизических.

Названы знаки зодиака, которые в мае заключат выгодные сделки с самим "дьяволом"

Названы знаки зодиака, которые в мае заключат выгодные сделки с самим "дьяволом"
Судьба готовит крутой вираж, от которого захватывает дух: в мае 2026 года старые обидчики и заклятые конкуренты внезапно сменят гнев на милость, предложив союзы, способные озолотить их бывших жертв. Есть люди, при одном упоминании которых внутри все сжимается от праведного гнева.

Найден способ обнулить биологический возраст и вернуть 20 лет жизни: революционный метод

Найден способ обнулить биологический возраст и вернуть 20 лет жизни: революционный метод
Мировая наука о долголетии совершила невероятный прорыв. Мы привыкли считать, что старение — это фатальный и необратимый процесс, который проявляется в бесконечной усталости, болях в суставах и потере интереса к окружающему миру.

Выбор читателей

10/05ВскВрачи назвали 5 эффективных способов борьбы с бессонницей без лекарств 10/05ВскДенежный взлет и всеобщее признание: ясновидящая назвала четыре знака зодиака, которым в мае вернется кармический долг 11/05ПндОбязательно выпейте это 11 мая, чтобы в жизни началась белая полоса 11/05ПндДоктор Мясников предупредил о роковой ошибке при лечении шпоры, ведущей к инвалидности 11/05ПндНазваны знаки зодиака, которые в мае заключат выгодные сделки с самим "дьяволом" 11/05ПндНайден способ обнулить биологический возраст и вернуть 20 лет жизни: революционный метод