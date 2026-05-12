"Перешла в эстраду из-за денег": Башмет раскрыл истинные намерения страдающей Долиной

Маэстро Юрий Башмет на фестивале в Ярославле сорвал маски не только с себя, но и с самых ярких звезд мирового шоу-бизнеса, выдав порцию шокирующих откровений о жизни, долге и цене успеха.

Открывая 18-й Международный музыкальный фестиваль в старинном Ярославле, Юрий Башмет первым делом коснулся самого сокровенного — семьи. Его внук Грант пошел по стопам деда, но, как выяснилось, путь этот не был усыпан лепестками роз. Маэстро, не привыкший церемониться даже с близкими, выставил наследнику суровое условие, о чем и рассказал журналистам Клео.ру.

"Если хочешь со мной общаться, то путь ко мне лежит через скрипку", — процитировал Башмет свой ультиматум.

Грант намек понял мгновенно. Сегодня парень не просто "пилит" на инструменте, а служит в оркестре Министерства обороны. Маэстро с гордостью сообщил, что внук готовится чеканить шаг на Красной площади во время парада Победы — армейская дисциплина окончательно выбила из него юношескую тягу к футболу и бунтарству.

Ножи, рок-н-ролл и трагедия Труссарди

Сам Юрий Абрамович в юности был далек от образа рафинированного интеллигента. Пока сверстники зубрили гаммы, Башмет становился чемпионом двора по метанию ножей и езде на велосипеде спиной вперед. "Ножик тогда стоил рубль двадцать семь копеек, мы просили прохожих их нам купить", — вспоминает он со смехом. В его жизни была настоящая рок-н-ролльная драма: когда распались The Beatles, юный альтист рыдал, не понимая, как жить дальше.

Эта страсть к эксклюзиву осталась с ним навсегда. Маэстро раскрыл секрет своего легендарного смокинга от Николы Труссарди. Это не просто одежда, а инженерное чудо с секретной "кнопочкой" и накладкой на плече, чтобы инструмент не портил ткань. Эту фишку придумала еще мама Юрия, а великий кутюрье был так поражен "лайфхаком", что хотел запустить его в большую моду. Увы, через месяц после их встречи Труссарди погиб в автокатастрофе, оставив Башмету этот уникальный подарок с печальной историей.

Разоблачение Стинга: "Голоса просто нет"

Не пощадил Башмет и мировых идолов. Вспоминая дружбу со Стингом и их знаменитый дуэт в Карнеги-холле, маэстро добавил в историю "перчинки". Оказывается, за кулисами британская легенда звучит совсем не так убедительно, как на пластинках.

Когда Башмет гостил в поместье Стинга в Тоскане, выяснилось шокирующее: без микрофонов и сложной аппаратуры артист практически не может петь.

"Выяснилось, что у него голоса нет — выезжает за счет владения техникой", — констатировал дирижер.

Впрочем, это не мешает им дружить — Стинг подкупил маэстро своей искренностью и тем, что он "хороший парень", который ведет здоровый образ жизни.

Драма Ларисы Долиной

Заговорил Башмет и о Ларисе Долиной. Сегодня певица переживает настоящий ад: она стала жертвой мошенников, потеряв элитную квартиру в центре Москвы и 180 миллионов рублей. На фоне этого кошмара артистка выпустила пронзительную песню, в которой буквально вывернула душу наизнанку, рассказав о боли, предательстве и потере всего, что было ей дорого.

Башмет уверен: нынешние страдания звезды — это отголоски ее давних решений. Маэстро вспомнил их предельно честный разговор, который проливает свет на всю карьеру "королевы джаза".

"Она рассказала, что перешла из джаза в эстраду из-за денег", — безжалостно процитировал Башмет Ларису Александровну.

В те годы певица в одиночку тянула ребенка, жила в гостиничном номере и была готова на все, чтобы выжить. Она променяла высокое искусство на сытую эстраду, став заложницей собственного финансового выбора. Сегодня, когда нажитое непосильным трудом имущество ушло в руки аферистов, ее страдания в новой песне звучат особенно жутко. Башмет сравнивает Долину с айсбергом: мир видит лишь поп-верхушку, а внизу скрыта колоссальная джазовая душа, когда-то принесенная в жертву рублю.