Ни в коем случае не делайте этого 10 мая, чтобы не остаться без здоровья и с пустыми карманами

10 мая – день, когда земля открывает свои закрома, но требует взамен железной дисциплины.



В народном календаре 10 мая чествуют святого Симеона (Семена) Ранопашца. В этот период весна окончательно сбрасывает остатки зимнего оцепенения, а почва становится "горячей", напитываясь силой пробуждающегося солнца. Но для наших предков этот день был не только временем полевых работ, но и периодом величайшей духовной опасности. Считалось, что именно на Семена по миру начинает бродить "бешеная маята" — темная энергия, которая ищет уязвимые души, чтобы поселить в них хаос и смятение.

Самый пугающий и жесткий запрет 10 мая касается обыкновенной соли. Соль в народном сознании всегда была символом чистоты и "солью жизни" — квинтэссенцией семейного благополучия. В день Семена Ранопашца категорически запрещалось отдавать соль из дома, даже если за ней пришла соседка, с которой вы прожили бок о бок полжизни. Верили, что вместе с солонкой вы добровольно отдаете свое счастье, здоровье и денежную удачу. Если же кто-то проявлял настойчивость, требуя соль, это считалось верным признаком того, что в дом пытается проникнуть нечистая сила под личиной знакомого человека.

Не менее важен был запрет на любые новые начинания в одиночестве. "Маята" 10 мая особенно коварна: она может запутать мысли, сбить с толку и заставить человека совершить роковую ошибку. Считалось, что любой проект, начатый сегодня без совета с мудрым старшим родственником, принесет лишь убытки и разочарование. Финансовая удача 10 мая крайне капризна, поэтому пересчитывать крупные суммы денег или планировать бюджет лучше за закрытыми дверями, не привлекая лишнего внимания.

Однако 10 мая дарило и уникальный шанс на исцеление. Главным целителем выступало "Семеново солнце". Наши предки верили, что солнечные лучи в этот день обладают особой, почти магической вибрацией, способной выжигать из организма самые тяжелые хвори. Людей, страдавших от затяжных болезней, выносили на порог дома или сажали у окна так, чтобы свет падал прямо на них. Считалось, что такое "солнечное причастие" очищает кровь и возвращает радость жизни даже тем, кто уже потерял надежду на выздоровление.

Приметы на 10 мая служили верным синоптическим радаром на многие месяцы вперед. Если на рассвете небо окрашено в ярко-алые тона — ждите ветреного и неспокойного лета. Если облака плывут по небу высоко и стремительно — погода будет стоять сухая и благодатная для урожая. А вот услышать крик совы в ночь на Семена считалось дурным знаком: птица предупреждала о возможном похолодании и заморозках, которые могут погубить первые всходы. Проведите этот день в кругу семьи, забудьте о долгах и кредитах, и обязательно подставьте лицо майскому солнцу — оно сегодня ваш главный союзник.