Подставили: раскрыта тайная слабость находящегося в отпуске Сергея Лазарева

Артист показал аудитории свое истинное лицо.



Сергей Лазарев вместе с детьми улетел отдыхать. Артист всегда славился своей железной волей и безупречной дисциплиной. Мы привыкли видеть его подтянутым, со стальным прессом и идеальной укладкой. Чтобы добиться такой формы, Сергей годами сидел на диетах и даже нанимал дорогих специалистов по питанию. Он приучил всех, что в его тарелке всегда только брокколи и куриная грудка. Но отпуск — штука коварная, особенно когда рядом нет продюсеров, а за камерой стоит собственный сын.

Сергей решил записать очередное полезное видео для своих подписчиков. Он уселся за стол, заставил его йогуртами, кашей и свежими фруктами. Вид был максимально правильный и даже немного скучный. Певец начал рассказывать на камеру, как важно следить за собой и не срываться на вредную еду даже в отпуске.

"На отдыхе я всегда правильно питаюсь: фруктики, соки, йогурт. Снял?" — деловито спросил он у сына Никиты, который выступал в роли оператора.

Никита подтвердил, что все снято. Но камеру выключать не стал. Как только Лазарев решил, что шоу для фанатов закончено, он моментально преобразился и раскрыл свое истинное лицо. Сергей со скучающим видом отставил в сторону "правильные" тарелки и жадно потянулся к выпечке и жирным пирожкам. В этот миг он перестал быть идеальной звездой с обложки и превратился в обычного голодного туриста, который просто хочет съесть что-то вкусное.

Когда артист понял, что его секрет раскрыт и сын продолжает снимать этот триумф аппетита над силой воли, он только рассмеялся.

"Ты что снимаешь? Никит, отдай!" — в шутку возмутился Лазарев, пытаясь отобрать телефон.

Артист подписал пост фразой: "ПП — полноценное питание! Спасибо, сынуля, подставил! Все мы — немного я". Оказалось, что даже у главного перфекциониста нашей эстрады есть предел прочности.

Эта история дико насмешила поклонников. Люди в комментариях пишут, что такие живые моменты делают Лазарева намного ближе и человечнее. Никто не любит идеальных роботов, которые едят одну траву. Оказывается, за маской дисциплинированного артиста скрывается обычный человек, который не прочь согрешить калорийным пирожком под палящим солнцем. И, судя по реакции сети, этот "подвох" только добавил Сергею народной любви.