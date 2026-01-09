Новоселья звезд: кто из знаменитостей обзавелся дорогими квартирами и особняками

В мире шоу-бизнеса и кино звезды активно инвестируют в недвижимость. За прошедший 2025 год множество российских знаменитостей стали владельцами роскошных особняков и современных квартир.

Новый особняк Петра Дранга

Музыкант Петр Дранга и его супруга Агата Муцениеце недавно обосновались в Истринском районе, выбрав для жизни элитный поселок "Княжье озеро". Это живописное место славится развитой инфраструктурой и звездным соседством: здесь проживают такие известные личности, как Дмитрий Нагиев и Мария Миронова. Семья Дранга приобрела дом стоимостью от 55 миллионов рублей, который станет уютным гнездом для них и их новорожденной дочери. Пара активно занимается обустройством своего нового жилья, стремясь создать комфортную атмосферу для своей семьи.

Загородный дом Романа Товстика

Бизнесмен Роман Товстик также не остался в стороне от тренда на приобретение недвижимости. Он выбрал загородный дом в Одинцовском районе, неподалеку от деревни Лапино. Коттедж площадью 376 квадратных метров стал его новым проектом, который сейчас находится на стадии ремонта. Стоимость покупки составила 141 миллион рублей. В ближайшее время Роман планирует переехать туда со своей возлюбленной Полиной Дибровой. Пока пара временно арендует жилье рядом с домом бывшего мужа Полины, Дмитрия Диброва, но уже с нетерпением ждет момента, когда смогут наслаждаться жизнью в собственном доме.

Усадьба Владимира Вдовиченкова

Актер Владимир Вдовиченков осуществил мечту своей супруги Елены Лядовой, приобретя особняк у популярной телеведущей Насти Ивлеевой. Этот роскошный дом площадью более тысячи квадратных метров расположен в поселке "Старый свет" и обошелся актеру в 120 миллионов рублей. Усадьба оснащена всем необходимым для комфортной жизни: от хамама до кинозала, что делает ее идеальным местом для отдыха и развлечений. На территории поместья также имеется отдельное здание для персонала, что подчеркивает уровень комфорта и уединения.

Квартира Екатерины Волковой

Актриса Екатерина Волкова вместе с супругом Андреем Карповым недавно завершила процесс погашения ипотеки и решилась на новый шаг — покупку квартиры для своей дочери. Новое жилье расположено на 33-м этаже современного новостроя с панорамными окнами, откуда открывается великолепный вид на Москву-реку. Однако радость от приобретения была омрачена некоторыми недостатками: пара столкнулась с проблемами проводки и стенами с дефектами. Несмотря на это, семья настроена оптимистично и уже приступила к ремонту своего нового дома. Стоимость квартиры составила около 35 миллионов рублей, что подчеркивает серьезность их намерений создать комфортное пространство для своей дочери.