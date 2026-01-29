ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу

Предлагаем вам пройти этот короткий, но коварный экзамен на знание "великих и могучих". Будьте внимательны: некоторые варианты ответов звучат настолько убедительно, что легко сбиться с толку.
Вопросы
1. Александр ... Пушкин. Как звали отца "солнца русской поэзии"?
а) Александрович
б) Сергеевич
в) Николаевич
г) Павлович
2. Лев ... Толстой. Какое отчество носил автор "Войны и мира"?
а) Николаевич
б) Сергеевич
в) Васильевич
г) Ильич
3. Анна ... Ахматова. Вспомните полное имя великой поэтессы Серебряного века.
а) Сергеевна
б) Андреевна
в) Николаевна
г) Дмитриевна
4. Сергей ... Есенин. Как официально величали главного "хулигана" русской литературы?
а) Александрович
б) Михайлович
в) Викторович
г) Петрович
5. Михаил ... Лермонтов. Какое отчество было у автора "Героя нашего времени"?
а) Александрович
б) Сергеевич
в) Юрьевич
г) Николаевич
6. Антон ... Чехов. Вспомните отчество великого драматурга и мастера короткого рассказа.
а) Николаевич
б) Павлович
в) Михайлович
г) Александрович
7. Николай ... Гоголь. Как звали отца самого мистического русского писателя?
а) Сергеевич
б) Васильевич
в) Николаевич
г) Павлович
8. Владимир ... Маяковский. Какое отчество носил "глашатай революции"?
а) Владимирович
б) Сергеевич
в) Александрович
г) Николаевич
Правильные ответы
б) Сергеевич.
а) Николаевич.
б) Андреевна.
а) Александрович.
в) Юрьевич.
б) Павлович.
б) Васильевич.
а) Владимирович.
Ну как, не запутались в именах? Если набрали 8 из 8 — ваш учитель литературы точно бы вами гордился!