Когда в Москве прекратятся снегопад и морозы – ответили синоптики

В начале 2026 года столичный регион накрыли сильные снегопады, которые стали настоящим испытанием для горожан. Гидрометцентр России сообщил, что за 146 лет метеонаблюдений подобные осадки наблюдались всего 24 раза.

Когда же это наконец закончится и можно ли ожидать потепления? Причины обильных снегопадов кроются в активном южном циклоне, который обрушился на Москву 9 января. Этот циклон характеризовался высокой влажностью и задержался над центральными регионами на несколько дней, что и привело к рекордным осадкам.

В результате за сутки в столице выпало более 21 мм снега, что составляет 40% месячной нормы. В некоторых районах Московской области сугробы достигали 60 см, а на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на 14 января составила около 40 см. Это близко к рекорду января 1942 года.

Что касается будущего, то синоптики уверяют, что в ближайшие дни повторения снежного апокалипсиса не будет. На 14 января ожидается небольшой снег, но обильные осадки остались позади. По словам ведущего специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, в течение дня осадки постепенно прекратятся.

Тем не менее, вопрос о новых циклональных системах остается открытым. Синоптики отмечают, что от южного циклона практически ничего не осталось, но предсказать, какие новые атмосферные явления могут накрыть столицу, сложно. "Пути Господа неисповедимы", — сообщил синоптик Александр Ильин.

В выходные дни москвичей ожидает резкое похолодание: температура может опуститься до минус 22–25 градусов. Это связано с формированием обширного холодного антициклона, который значительно понизит температуры на 10 градусов ниже климатической нормы. На Крещение температура составит минус 10–15 градусов — это также ниже средних значений для этого времени года.

Стоит отметить, что сильные морозы будут ощущаться как днем, так и ночью. Осадков в ближайшие дни не ожидается, что позволит снежному покрову оставаться стабильным. Интересно, что в конце января по всей России ожидается холодная погода с малым количеством снега. Обширный антициклон определит условия на территории страны, и отклонения температур могут составлять 10–15 градусов от нормы.