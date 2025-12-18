Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать

В ночь с 16 на 17 декабря прошлого года произошла трагедия, которая многим не дает покоя по сей день. Тогда ушел из жизни баскетболист Янис Тимма.

В тот вечер спортсмен пытался связаться со своей бывшей супругой Анной Седоковой, которая отмечала свой день рождения. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, посколькуо многие стали обвинять Седокову в том, что именно она стала причиной всех бед семьи Тиммы.

Певицу до сих пор критикуют за то, что она, по мнению многих, избегает ответственности за свои действия. Адвокат семьи Тиммы сообщила, что накануне трагедии Анна покинула Россию и отправилась в Майами. Многие восприняли это как трусливое бегство от проблем и критики.

"Потом, наверное, опять выложит рилс о том, как я ее обижаю. Я предлагала ей подать на меня в суд за клевету, но она может только плакать в рилсах. С родителями Яниса мы общаемся постоянно – вчера же была годовщина. <...> В Латвии вчера сделали мемориал у посольства", — цитирует адвоката издание Super.

Кроме того, недавно адвокат семьи Тиммы обнародовала новые подробности случившегося. Семья спортсмена получила доступ к мобильным телефонам Яниса. Как утверждает Гаврилова, выяснилось, что Анна заставила Яниса подписать фиктивный брачный договор, который оставлял ей все активы.

