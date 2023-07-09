Выпавшему из окна сыну Ефремова поставили штифты на сломанные кости таза

Сын Михаила Ефремова получил многочисленные переломы в результате инцидента. Некоторые травмы оказались слишком серьезными.



Уже который день общественность следит за состоянием здоровья сына Михаила Ефремова. Он приковал к себе внимание после того, как он получил травмы в результате падения с высоты. Наследнику знаменитого артиста поставили штифты на сломанные кости таза.

Травмированному Николаю Ефремову и ранее проводили операции в этой области, а теперь подкорректировали их. По данным Пятого канала, состояние сына актера улучшается, но незначительно. Судя по результатам анализов, можно говорить о прогрессе, который продвигается медленно.

Напомним, в конце прошлого месяца Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Он был экстренно госпитализирован с тяжелыми травмами. На тот момент пострадавший находился в сознании и заявил медикам, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

По имеющимся данным, артист не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В первый день госпитализации врачам пришлось даже ввести его в медикаментозную кому. После операций у Николая начались осложнения в виде острой сердечной и респираторной недостаточностей.