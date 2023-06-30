Авербух рассказал об отношении к молодой супруге Арзмасовой

Илья Авербух и Лиза Арзамасова выглядят счастливыми. Их даже не трогают слухи о расставании.

Прославленный фигурист нашел счастье в объятиях девушки, которая ему в дочери годится. Спортсмен женился на Лиза Арзамасовой, а их разница в возрасте – 21 год. Тем не менее, это не помешало построить им поистине крепкий союз. Актриса даже подарила Илье Авербуху сына, которому родители дали имя Лев.

Какие только слухи не появляются о звездной семье. Время от времени в прессе мелькают новости о том, что супруги якобы разводятся. Но, кажется, что этого злопыхатели точно не дождутся. В своем недавнем интервью фигурист рассказал об отношении к молодой супруге. И, судя по его словам, он в ней души не чает!

Илье Авербуху задали довольно интересный вопрос о том, кому бы он отдал таблетку бессмертия, если бы обладал таковой. Сначала он сказал, что вручил бы ее Лизе Арзамасовой, потому что она этого заслуживает.

"Искренне бы отдал, потому что это ангельский человек", – сделал трогательное заявление спортсмен.

Уже потом он подумал, что пилюлю можно было бы разделить между всеми близкими людьми. Или положить ее на стол и предложить взять тому, кому она больше всего необходима. Вместе с тем Илья Авербух отметил, что в одиночку бессмертие не имеет смысла, ведь для счастливой жизни рядом должны находиться дорогие сердцу люди.