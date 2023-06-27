"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове

Продюсер верит, что спортсмен сможет восстановиться и вернется к работе.

Последние полгода знаменитый фигурист Роман Костомаров проживает по-настоящему непростой период. Спортсмен несколько месяцев провел в больнице, где перенес ряд операций по ампутации конечностей. Все это время за новостями о состоянии олимпийского чемпиона с тревогой следили не только многочисленные поклонники, но и коллеги. А некоторые еще и всеми силами старались ему хоть как-то помочь.

Илья Авербух, который давно состоит с Романом Костомаровым в близких дружеских отношениях, поддерживает его не только морально, но и финансово. Несколько месяцев назад фигурист организовал тур "Ледникового периода" в поддержку приятеля, а часть прибыли с гастролей передал его семье на лечение и реабилитацию.

В новом интервью Авербух дал понять, что переживает за спортсмена. По мнению продюсера, самое страшное, что последствия испытания, с которым Костомарову пришлось столкнуться, будут сопровождать его всю жизнь. Однако хореограф уверен, что приятель со всем справится.

Как известно, все самое страшное осталось позади. Сейчас Роман Костомаров проходит реабилитацию. Илья Авербух не сомневается, что фигурист сможет восстановиться и вернется к работе. Более того, продюсер намеревается ему в этом помочь.

"Я думаю, что ему будет ближе, не исключаю, что это, может, будет и выход на лед. Это моя банда, семья. Естественно, Оксана Домнина, его жена", – сделал громкое заявление о Костомарове Авербух.