Поминки на могиле Шатунова Тесты Сенчукова рассказала о разводе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе "Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику

Лента новостей

Вторник 27 июня

10:40Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного 10:20"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью 10:00"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове 09:40"Придать огласке": Волочкова публично встала на защиту артистов Большого театра 09:20О чем нужно узнать перед покупкой недвижимости в 2023 году 09:00"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии 08:40Пугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле 08:20Никита Михалков призвал к развитию отечественного кино 08:00За год массовые ЖК подешевели на 7% 07:30Специалисты призвали людей не подкармливать животных летом 06:37Бритни Спирс: наркозависимая или жертва бывшего мужа? 04:21Долгожданное воссоединение? Ирина Шейк и Бредли Купер слились в объятиях 02:25Василиса Володина предостерегла всех желающих связать себя узами брака 00:32Анонсировано появление сториз в "Телеграме" 00:09"Рианна и ДиКаприо будут тусить без меня": Боню позвали на вечеринку с мировыми звездами 23:59Элтон Джон дал последний концерт в своей карьере 23:40Исследование: употребление шоколада и молока может спровоцировать кошмарные сны 22:20Психолог порекомендовала россиянам завершать отпуск за 2 дня до выхода на работу 19:35В России решили утвердить метод контроля производителей меда 18:33Mr. Lee: в московском особняке открыли паназиатский гастроматерик 18:10Долина откровенно рассказала о тяжелом периоде материнства 18:00Воспаления на коже и раздраженный кишечник: какой вред для организма несет молоко 17:20"Выйдет еще на лед": Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова 17:07Психолог рассказала россиянам о способе легкого восприятия негативных новостей 16:30"Конфликт с его дамой сердца": таролог заявила о причинах гибели Панина 16:08Кети Топурия поделилась тайными желаниями 15:30Сломала челюсть и лишилась зубов: подросток на самокате покалечил звезду "Ленкома" Митрошину 14:20Как правильно застраховать квартиру 14:00Как выходить из запоя: советы писателя Александра Пелевина 13:20Павел Прилучный держит Зепюр Брутян в строгости 13:00"Только так ты поймешь": Седокова помирилась с мужем после громкой ссоры 12:30Улучшилось состояние пострадавшего в ДТП с дочкой Пореченкова 12:20Мать отругала 45-летнюю Ольгу Орлову за ошибку: Все не так 11:40Роман Костомаров оказался в списке должников 11:20"Не будут продолжать участие": Гурцкая после смерти мужа ушла с Первого канала 11:00"Будем гулять мощно": в жизни Анны Семенович произошло важное событие 08:40Отпуск без забот: 5 лучших направлений для отдыха этим летом 08:20Боевая фантастика: 5 книг, от которых вы не сможете оторваться 08:00Гороскоп с 26 июня по 2 июля 2023 года 06:17По заветам Асмус, Добронравова и Цымбалюк-Романовской: театральный этикет в 2023 году 04:15К чему снится сон: трактование по дням недели 02:11Тест: угадайте фильм по сцене из бани 00:02Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина 23:06Махнуть в отпуск и не разориться: лайфхаки бюджетного туризма 22:0840 лет вместе: история любви Надежды Кадышевой и Александра Костюка 21:04Сидим на чемоданах: удачные варианты путешествий по России 20:04Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный 18:01Сильный духом и талантливый: история успеха Владимира Толоконникова 17:05Ирина Пегова рассказала о проблемах со зрением 15:56"Беру фамилию жены": Пригожин объявил о важном решении
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове

"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове
190

Продюсер верит, что спортсмен сможет восстановиться и вернется к работе.

Последние полгода знаменитый фигурист Роман Костомаров проживает по-настоящему непростой период. Спортсмен несколько месяцев провел в больнице, где перенес ряд операций по ампутации конечностей. Все это время за новостями о состоянии олимпийского чемпиона с тревогой следили не только многочисленные поклонники, но и коллеги. А некоторые еще и всеми силами старались ему хоть как-то помочь.

Илья Авербух, который давно состоит с Романом Костомаровым в близких дружеских отношениях, поддерживает его не только морально, но и финансово. Несколько месяцев назад фигурист организовал тур "Ледникового периода" в поддержку приятеля, а часть прибыли с гастролей передал его семье на лечение и реабилитацию.

В новом интервью Авербух дал понять, что переживает за спортсмена. По мнению продюсера, самое страшное, что последствия испытания, с которым Костомарову пришлось столкнуться, будут сопровождать его всю жизнь. Однако хореограф уверен, что приятель со всем справится.

Как известно, все самое страшное осталось позади. Сейчас Роман Костомаров проходит реабилитацию. Илья Авербух не сомневается, что фигурист сможет восстановиться и вернется к работе. Более того, продюсер намеревается ему в этом помочь.

"Я думаю, что ему будет ближе, не исключаю, что это, может, будет и выход на лед. Это моя банда, семья. Естественно, Оксана Домнина, его жена", – сделал громкое заявление о Костомарове Авербух.

27 июня 2023, 10:00
Илья Авербух. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube-канал STMEGI TV ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

По теме

"Выйдет еще на лед": Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова

"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью

"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью
Филипп Киркоров опубликовал в своем микроблоге новый пост, который восхитил поклонников. Поп-король отечественной эстрады часто комментирует происходящее в мире шоу-бизнеса.

"Придать огласке": Волочкова публично встала на защиту артистов Большого театра

"Придать огласке": Волочкова публично встала на защиту артистов Большого театра
Анастасия Волочкова хочет защитить своих последователей от прозябания в нищете. Столкнувшись с несправедливостью в своей жизни, Анастасия Волочкова решила эту самую справедливость отстаивать в окружающем ее мире.

"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии

"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии
Дана Борисова воспитывает единственную дочь. Однако, как оказалось, детей у нее могло быть больше. Личная жизнь у знаменитой телеведущей всегда была яркой.

Пугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле

Пугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле
После событий 24 февраля прошлого года многие звезды покинули родные палестины. Так Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт. Жаркий климат Земли Обетованной не подходит страдающей заболеваниями сердечно-сосудистыми заболеваниями Алле Пугачевой.

Никита Михалков призвал к развитию отечественного кино

Никита Михалков призвал к развитию отечественного кино
Режиссер рассказал как сделать российский кинематограф конкурентноспособным. Знаменитый российский кинорежиссер и глава Союза кинематографистов РФ, Никита Михалков, недавно выступил с оценкой состояния отечественного кино.

Выбор читателей

25/06Вск"Беру фамилию жены": Пригожин объявил о важном решении 26/06ПндПровалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина 25/06ВскИзменившуюся Алсу приняли за другую женщину 25/06ВскСтало известно об операции на сердце у Пугачевой: Стенты поставили 25/06Вск40 лет вместе: история любви Надежды Кадышевой и Александра Костюка 26/06Пнд"Выйдет еще на лед": Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова