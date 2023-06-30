Как изменилась внучка Гурченко Тесты Моника Белуччи о новом романе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе

Лента новостей

Пятница 30 июня

10:20"Настя, ты ли это?": Волочкова предстала перед фанатами помолодевшей красавицей 10:00"Я не была взрослым человеком": Как дочь справлялась с уходом Любови Полищук 09:40"Была несчастливым и одиноким человеком": трагичная судьба звезды "Покровских ворот" Ульяновой 09:20В России подорожали квартиры в новостройках 09:00Мы еще не достигли дна: астролог Глоба назвала время окончания испытаний и прихода мира 08:40"Ты не веришь своему партнеру": Свиридова рассказала об отношении к официальному браку 08:20Несколько простых привычек: врач дала совет по улучшению состояния здоровья 08:00Отставить шутки: стали известны доходы Высоцкой за последний год 06:13Выгодны ли инвестиции в жилье в 2023 году? 04:18Порошина подверглась критике за неудачный образ: Прическа как у бабки 02:30Спрос на апартаменты вырос на 52% 00:23Психолог перечислил неочевидные признаки влюбленности 22:40Семенович показала фото без ретуши на отдыхе в Турции 22:20Ольга Орлова ответила на упрек в свой адрес по поводу возраста 20:20Опубликована реакция мужа Савичевой на откровенные съемки в новом клипе 19:30По ступенькам на протезах: Костомаров показал видео с новой тренировки 17:00Обесценивший свои таланты Оскар Кучера сделал неожиданное признание 16:40Беспорядочная половая жизнь и алкоголизм: врач назвал вероятную причину госпитализации Мадонны 16:20"У меня нет места": Долина приняла решение отселить дочь и внучку 16:00"Ты бы лучше молчала": Певицу Славу высмеяли из-за откровений про ухаживания Орландо Блума 15:40"Смогу ходить сама": Поргина восстанавливается после сложной операции 15:20Сила воли стала страдать: Лепс дал интервью о своих хобби и образе жизни 15:00"Ты сама виновата!": Борисову жестко раскритиковали после заявления о девяти абортах 14:40"Мудрые женщины": эксперт объяснил дружбу жен Эмина Агаларова 14:20"Стоит безумно дорого": молодящаяся Успенская рассказала о запланированном вмешательстве 14:00Седой и с бородой: Вернувшийся в Россию бывший муж Михалковой изменился до неузнаваемости 13:40Поисково-спасательная операция: трое подростков пропали в горах Кемеровской области 13:20"Очень красивая": Собчак заподозрили в беременности после снимка с выпирающим животом 13:00Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко 12:40"Концерт в мою честь": Утяшева похвасталась трогательным сюрпризом от Воли в день рождения 12:00Оправилась после развода с Касселем: влюбленная Белуччи подтвердила отношения с Бертоном 11:40В Домодедово мальчика госпитализировали после укуса змеи 11:40"Нельзя попадать в ее концерты": Пенкин высказался о "Рождественских встречах" Пугачевой 11:20Тодоренко показала белье на красной дорожке 11:00"Так красиво": Киркоров прослезился при виде своего портрета в императорской короне 10:40"Халатность врача": изуродованному фавориту Пугачевой остается уповать на помощь мужа Орбакайте 10:2064-летнюю Мадонну экстренно увезли в реанимацию 10:00В Екатеринбурге нашли тело пропавшего малыша 09:40"Звали обратно": Чулпан Хаматова ответила на вопрос о возвращении в Россию 09:20Банки подсчитали среднюю сумму кредита на ремонт недвижимости 09:00"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова 08:40"Да пошел ты!": из-за чего поругались Мордюкова и Михалков 08:20"Выглядит как бабка": Стилист раскритиковала образы тратящей миллионы на одежду жены Петросяна 08:00"Сокровенные слова": бабушка Сябитова поделилась народными мудростями 06:04Где искать доступный бизнес-класс в Москве 04:07Страшнее змей, пауков и клоунов: чего боятся жители России 02:16Спрос на элитную аренду вырос на 22% 00:01"Не давали спокойно спать": ТОП захватывающих сериалов от Регины Тодоренко 20:43ФНС нашла у исчезнувшей МакSим долгов на миллион рублей 19:43Варшавер высказался о конкуренции Васильевой и Кравченко в "Ленкоме": Будут играть в разных составах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Была несчастливым и одиноким человеком": трагичная судьба звезды "Покровских ворот" Ульяновой

"Была несчастливым и одиноким человеком": трагичная судьба звезды "Покровских ворот" Ульяновой
145

Известная актриса Инна Ульянова не обрела счастья в личной жизни.

Судьба благоволила тому, чтобы Инна Ульянова стала актрисой. Родители перевезли девочку в Москву, затем она каким-то чудесным образом поступила в Щукинское училище, а затем и в Ленинградский Государственный театр комедии.

Далее шли несколько лет затишья, которые женщина провела в театре на Таганке: карьера в кино начала складываться только ближе к 40 годам. Зато, какой был старт: первая роль в кино позволила Ульяновой сразу же покорить зрителей.

Казалось многим, что и в жизни Инна Ульянова такая же смелая как и ее героиня Маргарита, ан нет. Ждала звезду "Покровских ворот" трагичная судьба. Отношений она боялась, а единственный брак распался из-за гордости и принципиальности молодоженов.

Следующий ее возлюбленный погиб, а карьера пошла прахом. Голодные 90-е, вынудившее Инну сниматься в рекламе, толкнули ее позже в объятия алкоголя. Между запоями она иногда удостаивалась какой-то подработки в театре, но вскоре и этот источник заработка полностью закончился.

Скончалась Инна Ульянова от цирроза печени, когда ей было всего 70 лет. После ее кончины разразилась настоящая битва за наследство: выиграла сражение внучатая племянница, отобрав квартиру у женщины, которая периодически навещала актрису.

"Инна в личной жизни была несчастливым одиноким человеком", – вспоминает Инну Ульянову ее бывший муж.


30 июня 2023, 09:40
Инна Ульянова. Фото: кадр из к/ф "Покровские ворота"
Экспресс газета✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Покровские ворота": непростая судьба культовой советской комедии

Кадр из фильма &quot;Покровский ворота&quot;
Кадр из фильма &quot;Покровский ворота&quot;
Кадр из фильма &quot;Покровский ворота&quot;
Кадр из фильма &quot;Покровский ворота&quot;

По теме

Какое горе! Звезда фильма "Кин-дза-дза" ушла из жизни в новогоднюю ночь

"Настя, ты ли это?": Волочкова предстала перед фанатами помолодевшей красавицей

"Настя, ты ли это?": Волочкова предстала перед фанатами помолодевшей красавицей
Балерина опубликовала в блоге снимок в эффектном образе и собрала сотни комплиментов. Эта неделя у поклонников Анастасии Волочковой выдалась особенно удачной.

"Я не была взрослым человеком": Как дочь справлялась с уходом Любови Полищук

"Я не была взрослым человеком": Как дочь справлялась с уходом Любови Полищук
Дочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с матерью. 28 ноября 2006 года россияне узнали страшную новость – на 58-м году жизни умера звезда "Моей прекрасной няни".

Мы еще не достигли дна: астролог Глоба назвала время окончания испытаний и прихода мира

Мы еще не достигли дна: астролог Глоба назвала время окончания испытаний и прихода мира
В Нальчике завершился кинофестиваль "Кабардино-Балкария-2023", который Сергей Новожилов проводит при поддержке Министерства культуры Республики. Среди участников этого года была и Тамара Глоба – знаменитый астролог, телеведущая и певица. Звезды то и дело подходили к ней и спрашивали, что ждет нас, когда придет долгожданный мир. С этим же вопросом к ней подошел и корреспондент "Дни.ру". "События, которые мы наблюдаем (начались 24 февраля 2022 года.

"Ты не веришь своему партнеру": Свиридова рассказала об отношении к официальному браку

"Ты не веришь своему партнеру": Свиридова рассказала об отношении к официальному браку
Алена Свиридова дала интервью, в котором призналась в антипатии к институту брака. Режиссер Валерия Гай-Германика, как и многие ее коллеги по цеху, имеет свой канал на Youtube, куда регулярно приглашает знаменитостей.

Отставить шутки: стали известны доходы Высоцкой за последний год

Отставить шутки: стали известны доходы Высоцкой за последний год
Стало известно, сколько заработала Высоцкая на поклонниках своей стряпни. Долгие годы Юлия Высоцкая считалась ролевой моделью для многих.

Выбор читателей

28/06СрдСветлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" 28/06Срд"Очень сложно": Молодой муж Бабкиной заговорил о психологической травме 29/06ЧтвКоролева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко 28/06СрдМеньшова рассказала о проблемах в отношениях с сыном 29/06Чтв"Слава Богу, что не стала его женой": Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова 28/06СрдГонорар стартует от миллиона: Как зарабатывает на жизнь независимый сын Барановской