"Была несчастливым и одиноким человеком": трагичная судьба звезды "Покровских ворот" Ульяновой

Известная актриса Инна Ульянова не обрела счастья в личной жизни.



Судьба благоволила тому, чтобы Инна Ульянова стала актрисой. Родители перевезли девочку в Москву, затем она каким-то чудесным образом поступила в Щукинское училище, а затем и в Ленинградский Государственный театр комедии.

Далее шли несколько лет затишья, которые женщина провела в театре на Таганке: карьера в кино начала складываться только ближе к 40 годам. Зато, какой был старт: первая роль в кино позволила Ульяновой сразу же покорить зрителей.

Казалось многим, что и в жизни Инна Ульянова такая же смелая как и ее героиня Маргарита, ан нет. Ждала звезду "Покровских ворот" трагичная судьба. Отношений она боялась, а единственный брак распался из-за гордости и принципиальности молодоженов.

Следующий ее возлюбленный погиб, а карьера пошла прахом. Голодные 90-е, вынудившее Инну сниматься в рекламе, толкнули ее позже в объятия алкоголя. Между запоями она иногда удостаивалась какой-то подработки в театре, но вскоре и этот источник заработка полностью закончился.

Скончалась Инна Ульянова от цирроза печени, когда ей было всего 70 лет. После ее кончины разразилась настоящая битва за наследство: выиграла сражение внучатая племянница, отобрав квартиру у женщины, которая периодически навещала актрису.

"Инна в личной жизни была несчастливым одиноким человеком", – вспоминает Инну Ульянову ее бывший муж.