Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника"

Скончался актер Лью Палтер, сыгравший в картине роль магната универмага Исидора Штрауса.



Сообщается, что знаменитости не стало 21 мая. Он ушел из жизни на 95 году жизни в собственном доме с Лос-Анджелесе. Как уточняет телеканал "360", дочь актера Кэтрин Палтер сообщила о трагедии и раскрыла причину смерти отца в беседе с журналистами. Оказалось, что звезду "Титаника" сгубил рак легких.

Лью Палтер появился на свет 3 ноября 1928 года, напоминает Пятый канал. В нашумевшей картине актер исполнил роль Исидора Штрауса – совладельца известной американской сети магазинов Macys. Герой, в которого перевоплотился актер, оказался на лайнере вместе с женой. Когда Титаник пошел ко дну, супруги приняли решение остаться и погибли, лежа в кровати.

Помимо роли в "Титанике", у Лью Палтера было немало и других ярких работ. Как отмечает "Царьград", артист запомнился зрителям по фильмам "Блюз Хилл-стрит" и "Закон Лос-Анджелеса", а также многим другим лентам.