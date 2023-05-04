"Стану хорошим отцом": Митя Фомин объявил о рождении ребенка от любимой женщины

Митя Фомин рассекретил личную жизнь.

Солист группы "Hi-Fi" Митя Фомин в свои 49 лет выглядит очень молодо и ведет активный образ жизни. Артист никогда не унывает, его редко встретишь унылым и понурым. За этот нескончаемый поток позитива его и обожают поклонники. Сам Фомин редко рассказывает поклонникам о личной жизни. Тем времнем в свежем интервью он все же поделился интимными подробностями о себе.

Певец признался, что готов стать отцом, но ни жены, ни любовницы у него, к несчастью, нет. Более того, он никогда не был женат. При этом певец не исключает, что мог бы оассмотреть вариант рождения ребенка суррогатной матерью. Однако несмотря на свои мечты, Митя Фомин уверен, что у ребенка непременно должна быть мать. Сам Митя вырос в полноценной семье, а его родители прожили в браке 50 лет.

Митя Фомин уверен, что однажды встретит свою любимую женщину, которая родит ему малыша. При этом она будет рядом с ним не из-за его популярности или финансового достатка, но из-за личностных качеств.

"Знаю, что сам стану хорошим отцом", – заявил Митя Фомин.

Судя по всему, Митя Фомин остепенился. Ведь его молодость была совсем другой — пьяные вечеринки, погромы в гостиницах, корпоративы, алкоголь и куча работы на износ.