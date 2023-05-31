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Среда 31 мая

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"Делает процедуры": бывший директор Ротару рассказал о ее местонахождении

"Делает процедуры": бывший директор Ротару рассказал о ее местонахождении
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Стало известно, чем занимается и где находится пропавшая с радаров София Ротару.

После того, как в прессе появились новости о продаже Софией Ротару своей недвижимости, певица надолго исчезла из инфополя. Теперь же на связь с журналистами вышел ее бывший концертный директор Сергей Лавров, который рассказал о том, как сейчас обстоят дела у его экс-подопечной.

Как оказалось, певице регулярно поступают заказы на проведение выступлений. Однако артистка, лишенная почвы под ногами из-за текущей политической ситуации, отказывается от любых денег. По словам мужчины, последнее предложение, которая получила Ротару, составляло целых 7 миллионов рублей, но и оно не заставило женщину согласиться.

По слухам, София Ротару перебралась жить в Европу, где воссоединилась со своими сыном и внуком. И, как поведал ее бывший директор, косвенно подтвердив подобные предположения, использует она эту возможность на максимум.

Например сейчас София, рассказал он о местонахождении певицы, была в Германии, куда она отправилась в один из местных санаториев. Именно это и позволяет Ротару сохранять прекрасный внешний вид и форму, которую многие регулярно обсуждали с завистью.

"В Германию она выезжает ежегодно, делает процедуры для профилактики", – поведал он о Софии Ротару, подчеркнув, что они до сих пор поддерживают связь и созванивались буквально на днях.


31 мая 2023, 12:40
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
МК✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/ Russian Look/ globallookpress.com
Ирина Круг. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лариса Рубальская. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Нелли Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ирина Турчинская. Фото: социальные сети.

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