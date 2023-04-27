Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейкеАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке "Нет гарантий на выздоровление": Пугачева бросила мужа ради борьбы с раком"Нет гарантий на выздоровление": Пугачева бросила мужа ради борьбы с раком "Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом Без штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея ПанинаБез штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея Панина

Лента новостей

Четверг 27 апреля

21:58Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии 21:06"Перестала вставать": Хирург склонился над Поплавской после отказа почек 20:34Осунулся и сдал: ставший затворником Нагиев появился на юбилее Долиной 19:21Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все 19:00"Приятный бонус": к ЕГЭ раздают дополнительные баллы 18:40"Дешевый хайп": продажа замка Пугачевой оказалась фальшивкой 18:20"Заставил обратить внимание": SHAMAN вывалил свое добро наедине с Киркоровым 18:00"Предательство": в паршивом браке Собчак и Богомолова вылез любовник 17:40Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами 17:20Обман ради пиара? Вскрылись новые детали засекреченной болезни Власовой 17:00Кадры обысков в коттедже спущенной с небес на землю Блиновской попали в Сеть 16:40"Человек элементарно врал": Надурившую россиян на круглую сумму Боню сдали с потрохами 16:20Мать и ребенок сорвались со скалы во время прогулки в горах Краснодарского края 16:00"Давно": Обосновавшаяся в Испании Ковальчук беззаботно живет на деньги россиян 15:40 "Папа Коля": скромный одиночка Цискаридзе рассекретил взрослую дочь 15:20"Такая задрипанная": Голая Волочкова сунула россиянам под нос свое интимное место 15:00Будет гореть в аду: вскрылось наглое вранье венчанной жены еврея-иноагента Пугачевой священнику 14:40Как прокаженная: Народ шарахается от изуродовавшей себя Пугачевой 14:20"Ребят, простите": прозревший российский комик вышел с покаянием и признал Зеленского фашистом 14:00В подмосковной Коломне рухнула стена районной больницы 13:40По стопам Пугачевой: у задержанной Блиновской нашли недвижимость на миллиард 13:00"Вот это порода": Рудковская оценила мужскую силу спутавшегося с молодухой 90-летнего Киркорова 12:40"Катись!": Перед носом получившей второе гражданство Орбакайте захлопнули дверь 12:20Скрутили на границе: Видео задержания связанной по рукам Блиновской слили в Сеть 12:00В каких регионах России подорожала аренда частной недвижимости 11:40Спрятавшая почерневшую руку кровавая Долина избавилась от верхнего слоя кожи 11:20"Сколько сантиметров?": Погладивший розовую головку Киркоров раскрыл размер своего достоинства 11:00"Сени нет": вычеркнувшая из жизни мужа невестка Валерии ответила на слухи о разводе 10:40Умерла прославленная солистка Большого театра 10:20"Мне было плевать": Раздвинувшая ноги Лолита повиляла промежностью перед чужим мужем 10:00Сама приманила смерть: стало известно о страшном убийстве Гурченко 09:56По стопам Лерчек: Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 09:40Прощай, кумир, в слезах Россия: умер Басилашвили 09:20"Сложности и проблемы": плюнувшая в россиян Дапкунайте погрязла в болоте 09:00Почему никому нельзя есть колбасу? 08:40Праздники близко: три рецепта маринада для идеального шашлыка 08:20"Интернатовская пацанка": "быдловато-мужеподобную" Бородину размазали по стенке 08:00Спрос на льготную ипотеку снизился на 14% 06:08Назван новый владелец замка погрязшей в долгах Пугачевой: Афишировать никто не хотел 04:15В России выявлено 44 очага кори: как защититься от болезни 02:09В Красногорске построят ЖК за 41 млрд 00:04"Чистое волшебство": неизлечимо больной Брюс Уиллис вымолил малыша у любимой женщины 22:10Скончался прославленный режиссер мультфильмов 21:50"Самый крупный крематорий в мире": стала известна судьба проданного Пугачевой замка 21:00Умерла звезда культового советского фильма "Вечный зов" 19:20"Счастливые": сияющая Гагарина сошлась с бывшим мужем 19:00"Нагадил и убежал": выползший из реанимации Михалков выдал кучу жизненных ценностей 18:40"Мне трудно дышать": пережившая сердечный приступ Пугачева покинула землю обетованную 18:20"На голову посыпались камни": обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии 18:00Американский зять помог избавиться Пугачевой от портящего лицо дефекта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии

Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии
1099

Легенда СССР прожила 75 лет.

От и до она отдавалась творчеству, работала на износ, не жалея себя. В последние годы ее здоровье упало, а коллеги шептались, что София Ротару превратилась в овощ без шанса на реабилитацию. В конце концов звезда не выдержала. Оборвалась тонкая ниточка, соединявшая ее с некогда близкими людьми.

В российском шоу-бизнесе исполнительницы хита "Червона рута" не стало. Ее мгновенно вычеркнули из числа дорогих и любимых артистов светской тусовки. Тем не менее народ не забывает знаменитую певицу и даже узнает черты Ротару в совершенно посторонних людях.

Так, недавно Наташа Королева устроила показ мод, демонстрируя публике наряды в тематике своего музыкального репертуара. На пару с ней к людям вышла дизайнер Аника Керимова, сильно напомнившая гостям громкой церемонии Софию Ротару.

Когда снятое на мероприятии видео попало в Сеть, в комментариях начался ажиотаж. Люди не раз помянули в них легенду СССР. Некоторые фантазеры решили, что ушедшая София Ротару вернулась к ним помолодевшей и стройной, как кипарис.

"Это Ротару?", "Похожа, но не она", "Нет, но что-то общее есть", – обменялись мнениями о юном двойнике Софии Ротару комментаторы.


27 апреля 2023, 21:58
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Покойные мужья заходят на "огонек": Ротару, Круг и другие вдовы с загадочными видениями

София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/ Russian Look/ globallookpress.com
Ирина Круг. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лариса Рубальская. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Нелли Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ирина Турчинская. Фото: социальные сети.

По теме

Помогу родной Украине: Ротару продает крымскую недвижимость за два с лишним миллиарда
София Ротару

София Ротару певица, актриса

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

"Перестала вставать": Хирург склонился над Поплавской после отказа почек

"Перестала вставать": Хирург склонился над Поплавской после отказа почек
Яна Поплавская оказалась на грани. Каждому из нас, так или иначе, близка тема медицины.

Осунулся и сдал: ставший затворником Нагиев появился на юбилее Долиной

Осунулся и сдал: ставший затворником Нагиев появился на юбилее Долиной
Грандиозным концертом в двух отделениях в "Крокус Сити Холле" Лариса Долина отметила полувековой юбилей творческой деятельности. Корреспондент "Дни.ру" побывал за кулисами. "Стена", "Погода в доме", "Три розы", "Эй, моряк" – в программе только проверенные временем и любимые народом хиты.

Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все

Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все
Страшная ситуация произошла в семье Максима Матвеева и Елизаветы Боярской. В современном мире, где каждый наш шаг завязан на мобильном телефоне, чрезвычайно важно соблюдать цифровую безопасность.

"Дешевый хайп": продажа замка Пугачевой оказалась фальшивкой

"Дешевый хайп": продажа замка Пугачевой оказалась фальшивкой
Строительство крематория на месте замка Аллы Пугачевой не состоится. Не успел Стас Барецкий переночевать с мыслью о том, что теперь вся Россия считает его новым владельцем замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, как его уже уличили во лжи.

"Заставил обратить внимание": SHAMAN вывалил свое добро наедине с Киркоровым

"Заставил обратить внимание": SHAMAN вывалил свое добро наедине с Киркоровым
SHAMAN показал Филиппу Киркорову широту своего нутра. Певец SHAMAN – любимчик не только публики, но и журналистов.

Выбор читателей

26/04Срд"Деньги важнее": Пугачева после продажи замка в Грязи выперла оттуда родного человека 26/04Срд"Нагадил и убежал": выползший из реанимации Михалков выдал кучу жизненных ценностей 26/04СрдПосле проблем с сердцем: Россия потеряла 61-летнюю Тамару Гвердцители 26/04Срд"Наркотики загубили мозг": спутавшийся с Паниным Дюжев опозорился на всю страну 27/04Чтв"Катись!": Перед носом получившей второе гражданство Орбакайте захлопнули дверь 26/04Срд"Мне трудно дышать": пережившая сердечный приступ Пугачева покинула землю обетованную