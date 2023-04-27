Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии

Легенда СССР прожила 75 лет.

От и до она отдавалась творчеству, работала на износ, не жалея себя. В последние годы ее здоровье упало, а коллеги шептались, что София Ротару превратилась в овощ без шанса на реабилитацию. В конце концов звезда не выдержала. Оборвалась тонкая ниточка, соединявшая ее с некогда близкими людьми.

В российском шоу-бизнесе исполнительницы хита "Червона рута" не стало. Ее мгновенно вычеркнули из числа дорогих и любимых артистов светской тусовки. Тем не менее народ не забывает знаменитую певицу и даже узнает черты Ротару в совершенно посторонних людях.

Так, недавно Наташа Королева устроила показ мод, демонстрируя публике наряды в тематике своего музыкального репертуара. На пару с ней к людям вышла дизайнер Аника Керимова, сильно напомнившая гостям громкой церемонии Софию Ротару.

Когда снятое на мероприятии видео попало в Сеть, в комментариях начался ажиотаж. Люди не раз помянули в них легенду СССР. Некоторые фантазеры решили, что ушедшая София Ротару вернулась к ним помолодевшей и стройной, как кипарис.



"Это Ротару?", "Похожа, но не она", "Нет, но что-то общее есть", – обменялись мнениями о юном двойнике Софии Ротару комментаторы.





