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Воскресенье 28 мая

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"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу

"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу
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Знаменитая "Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко стала совсем другим человеком.

В погоне за красотой всесоюзная "леди совершенство" изменила внешность практически до неузнаваемости. О том, на какие манипуляции рискнула Наталья Андрейченко, любят посплетничать на просторах Сети от мала до велика. Чтобы понять, насколько далеко зашла актриса, "Дни.ру" обратились к специалисту.

Косметолог Анна Красота взглянула на разные снимки звезды за последние 15 лет. Таким образом, Наталья Андрейченко попалась ей до многочисленных трансформаций и после. Эксперт похвалила актрису за ухоженность, но сделала вывод, что у нее были инъекции ботулотоксина и неудачные изменения пропорций лица в области скул.

По мнению косметолога, Наталья Андрейченко не доделала нижнюю часть лица, потому что заметны комки Биша и кисетные морщины над губой. "Получается, весь упор у Натальи на верхнюю треть — лоб, межбровка, глаза ботоксом залиты, ярко-выраженные скулы", — объяснила Анна Красота.

Косметолог Анна Красота. Фото: пресс-служба

Специалист предположила, что кожа у Натальи Андрейченко похожа на пергаментную бумагу, поэтому за ней нужен особый уход. Также эксперта настророжил удлиненный рот, который следует избавить от лишнего геля и "собрать в бантик", чтобы звезда выглядела лучше.

28 мая 2023, 20:15
Наталья Андрейченко. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Наталья Андрейченко тогда и сейчас: как старела "Мэри Поппинс"

Наталья Андрейченко в фильме &quot;Мэри Поппинс, до свидания&quot;. Кадр Youtube
Наталья Андрейченко в фильме &quot;Леди Макбет Мценского уезда&quot;. Кадр Youtube
Наталья Андрейченко в 2007 году на фестивале &quot;Серебряная калоша&quot;. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наталья Андрейченко в 2016 году с Григорием Пототским. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Андрейченко в 2022 году. Кадр из шоу &quot;Малахов&quot; на телеканале &quot;Россия 1&quot;/smotrim.ru

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