"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу

Знаменитая "Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко стала совсем другим человеком.

В погоне за красотой всесоюзная "леди совершенство" изменила внешность практически до неузнаваемости. О том, на какие манипуляции рискнула Наталья Андрейченко, любят посплетничать на просторах Сети от мала до велика. Чтобы понять, насколько далеко зашла актриса, "Дни.ру" обратились к специалисту.

Косметолог Анна Красота взглянула на разные снимки звезды за последние 15 лет. Таким образом, Наталья Андрейченко попалась ей до многочисленных трансформаций и после. Эксперт похвалила актрису за ухоженность, но сделала вывод, что у нее были инъекции ботулотоксина и неудачные изменения пропорций лица в области скул.

По мнению косметолога, Наталья Андрейченко не доделала нижнюю часть лица, потому что заметны комки Биша и кисетные морщины над губой. "Получается, весь упор у Натальи на верхнюю треть — лоб, межбровка, глаза ботоксом залиты, ярко-выраженные скулы", — объяснила Анна Красота.

Специалист предположила, что кожа у Натальи Андрейченко похожа на пергаментную бумагу, поэтому за ней нужен особый уход. Также эксперта настророжил удлиненный рот, который следует избавить от лишнего геля и "собрать в бантик", чтобы звезда выглядела лучше.