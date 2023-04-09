"Можете больше не искать": показавшая животик Лолита рассказала о беременности

Лолита, которая славится своей откровенностью, вновь удивила публику и журналистов своим рассказом.



Своим последним видео Лолита навлекла на себя критику и подозрения пользователей Сети. В личном блоге показавшая животик Лолита рассказала как можно быстро скрыть недостатки фигуры: просто натянув штаны.

Но вместо того, чтобы посмеяться над лайфхаком, пользователи бросились разглядывать живот артистки и шрамы на нем. Предъявили ей и липосакцию, и операцию по уменьшению желудка.

Однако, журналистам Лолита Милявская призналась, что похудела не из-за бариатрической операции, а благодаря упорной работе с эндокринологом. А тот шрам, который все принимают за свидетельство уменьшения желудка, оказался вечным напоминанием о тяжелой потере.

Рассказала Лолита о беременности, которая оказалась внематочной. Случилось это горе 27 лет назад, еще в браке с Александром Цекало. Супружеская пара в тот момент мечтала о появлении малыша на свет, но стечение обстоятельств оборвало все планы супругов.

Винит Лолита в этом съемки клипа, в ходе которого ей пришлось нырять зимой в ледяную воду. К счастью, время действительно лечит, поэтому сейчас она уже может спокойно разговаривать о болезненной утрате.

"Можете больше у меня ничего не искать", – призналась журналистам Лолита.



