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Суббота 8 апреля

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Вонзился скальпель: над ногой Костомарова вновь склонились хирурги

Вонзился скальпель: над ногой Костомарова вновь склонились хирурги
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Романа Костомарова подвергли новой операции.

Новая информация о состоянии Романа Костомарова только что появилась в Сети. Оказывается, в пережившую ампутацию ногу спортсмена вновь вонзился скальпель.

Однако над вновь склонились хирурги над ногой Костомарова с вполне конкретной целью. Из тканей ноги медики сформировали культю, на которую после заживления можно будет надевать протез.

И, пусть некоторых информация о новой операции могла испугать, на самом деле вмешательство означает, что состояние Романа Костомарова стабильно, а сам он вскоре будет выписан. Ведь операция по формированию культи проводится лишь тогда, когда состояние организма больного не внушает опасений, а все инфекции пролечены.

К слову, многие отмечают, что спортсмену стало гораздо лучше. Он уже начал общаться при помощи аудиосообщений, а персонал Коммунарки, наконец-то, разрешил Роману Костомарову принимать посетителей.

Кроме супруги Оксаны Домниной, которая практически не покидает палату любимого, к фигуристу приходит его брат. Детей и родителей Романа Костомарова решили, пока что, не приглашать в больницу, дабы не спровоцировать излишнее волнение.


8 апреля 2023, 14:20
Роман Костомаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

В Сочи при полном аншлаге состоялась мировая премьера драматического ледового спектакля "Ромео и Джульетта" режиссера-постановщика Ильи Авербуха.
В спектакле приняли участие сразу семь олимпийских чемпионов.
У каждого легендарного фигуриста была своя запоминающаяся роль.
Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина сыграли Ромео и Джульетту.
Роман Костомаров и Алексей Ягудин (в центре) перевоплотились в Тибальда и Меркуцио.
В постановке использованы произведения Сергея Прокофьева, Моцарта, Баха, Мендельсона и оригинальная музыка, созданная ведущим композитором российских мюзиклов Романом Игнатьевым.
"Для меня было важно не пересказать историю, написанную великим Шекспиром, а показать все скрытые линии текста, рассказать историю так, как вижу и чувствую ее именно я", – признался Илья Авербух.
По словам режиссера, его постановка не является "дословным переложением оригинального текста в ноги спортсменов". "У спектакля есть своя задумка, которую мы раскрываем в самом конце", - заинтриговал Илья.
"В чем я убедился за долгие годы работы, так это в том, что всеми движет любовь. И это самая главная тема спектакля!" - заявил Авербух.
Уже с первых минут разворачивающееся на сцене действо захватило зрителей. И далее накал страстей неуклонно шел по нарастающей.
Спецэффекты в шоу поражают воображение.
В проекте задействовано 22 спортсмена, 14 артистов ледового балета, 5 вокалистов, 10 артистов балета и 5 музыкантов.
С фигуристами занимались профессиональные фехтовальщики, хореографы и педагоги по актерскому мастерству.
Потрясающей красоты наряды создавала целая команда художников - всего было сшито более 160 костюмов.

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