Вонзился скальпель: над ногой Костомарова вновь склонились хирурги

Романа Костомарова подвергли новой операции.



Новая информация о состоянии Романа Костомарова только что появилась в Сети. Оказывается, в пережившую ампутацию ногу спортсмена вновь вонзился скальпель.

Однако над вновь склонились хирурги над ногой Костомарова с вполне конкретной целью. Из тканей ноги медики сформировали культю, на которую после заживления можно будет надевать протез.



И, пусть некоторых информация о новой операции могла испугать, на самом деле вмешательство означает, что состояние Романа Костомарова стабильно, а сам он вскоре будет выписан. Ведь операция по формированию культи проводится лишь тогда, когда состояние организма больного не внушает опасений, а все инфекции пролечены.

К слову, многие отмечают, что спортсмену стало гораздо лучше. Он уже начал общаться при помощи аудиосообщений, а персонал Коммунарки, наконец-то, разрешил Роману Костомарову принимать посетителей.

Кроме супруги Оксаны Домниной, которая практически не покидает палату любимого, к фигуристу приходит его брат. Детей и родителей Романа Костомарова решили, пока что, не приглашать в больницу, дабы не спровоцировать излишнее волнение.





