София Ротару накопила огромное состояние.

Народная артистка СССР София Ротару всегда пользовалась огромной популярностью в России. Ее любили, принимали, с ней подписывали контракты и давали зарабатывать хорошие деньги. Однако исполнительница сделала свой выбор, поддержав антинародный преступный киевский режим.

В итоге она получила из рук главы Незалежной Владимира Зеленского специальное звание Национальной легенды Украины. Впрочем, знак отличия на груди никак не мешает звезде эстрады зарабатывать деньги в России. Некоторым приближенным к сфере шоу-бизнеса порой кажется, что деньги – это вообще главное в жизни певицы.

Подруга украинской Примадонны рассказала газете "Комсомольская правда", что София Ротару всегда брала гонорары с наличными, чтобы не иметь дел с банками и, как следствие, не светить финансами перед налоговой. Она накопила огромное состояние, причем деньги так и лежат дома. Злые языки поговаривают, что у певицы есть отдельное хранилище.

Конечно, выступать в Россию звезда больше не приезжает, все-таки не хочется лишний раз подвергаться травле националистов. Однако она пытается продать недвижимость в Крыму. За отель легенда эстрады простил два с половиной миллиардов рублей.

И нет, это отнюдь не политическая позиция. От дачи в том же Крыму София Ротару не собирается избавляться и время от времени посещает ее тайком. Об этом сообщает телеканал "Царьград".