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Пятница 28 апреля

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Некроз, гангрена и ампутация: врач вынес приговор запустившему себя Жукову

Некроз, гангрена и ампутация: врач вынес приговор запустившему себя Жукову
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Сообщается, что у певца могут начать серьезные проблемы.

Сергей Жуков никогда не скрывал, что давно ведет борьбу с лишним весом. Певец то мучает себя изнурительными диетами и стремительно худеет, то столь же стремительно набирает ненавистные килограммы вновь. По мнению артиста, склонность к полноте появилась у него из-за ошибки юности.

Когда-то Жуков всерьез увлекся занятиями в тренажерном зале и начал принимать препараты, которые помогают быстрее набрать мышечную массу. Таблетки давали заметный результат, но последствия оказались плачевными. По словам музыканта, именно из-за них его здоровье пошло под откос. Он утверждает, что начал стремительно полнеть, как только прекратил тренироваться.

Но что бы ни происходило с телом певца, на его безымянном пальце неизменно красуется обручальное кольцо. Он женат более 15 лет и все эти годы не снимает украшение. Возможно, Сергей слишком привык к этому атрибуту любви и верности, а может, попросту не может от него избавиться.

На свежих фото Жукова видно, что украшение ему уже не по размеру. Палец музыканта выглядит распухшим и отекшим, а кольцо кажется слишком маленьким. Создается ощущение, что певец запустил себя и не заметил, как металл начал передавливать его конечность. По словам врача, с которым побеседовала Экспресс газета, это может закончиться плохо.

Хирург Глеб Сычев буквально вынес приговор артисту, заявив, что долгое ношение кольца на распухшем пальце может привести к печальным последствиям. "Постепенно начнут отмирать нервные окончания. Есть риск развития некроза, гангрены. А дальше – ампутация", – сообщил врач. Сычев посоветовал не затягивать и снимать украшение, как только оно становится мало.

28 апреля 2023, 11:00
Сергей Жуков. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

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Дмитрий Маликов и Елена Изаксон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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