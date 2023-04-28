Интерес пропал: Робби Уильямс обламывает жену в интиме после отказа от препарата

Певец больше не хочет исполнять супружеский долг.

Известный британский певец Робби Уильямс больше 15 лет состоит в отношениях с американской актрисой Айдой Филд. Супруги счастливы вместе, воспитывают четверых детей и выглядят идеальной парой. Со стороны может показаться, что между этими давно женатыми людьми до сих пор кипит страсть. На самом же деле близость у пары бывает уже не так часто, как раньше.

Телеканал "360" отмечает, что у Робби Уильямса пропал интерес к сексу. Это произошло, когда артист отказался от приема тестостерона. Певец принимал препарат для лечения депрессии, но из-за гормона его тело стало слишком массивным.

Теперь Уильямс обламывает жену в интиме и лишь пожимает плечами, когда она предлагает ему исполнить супружеский долг. Бывший участник группы Take That скучает по старым временам, но и сегодняшнее положение дел его вполне устраивает. Уильямс отметил, что в их отношениях с супругой царит гармония и взаимопонимание.

Судя по всему, Айду Филд тоже не смущает упавшее либидо мужа. Актриса отмечает, что они с возлюбленным очень близки, хоть в их жизни и почти нет интима. "Я и Роб на одной волне. Мы счастливы", – отмечает супруга певца.