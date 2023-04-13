Помогу родной Украине: Ротару продает крымскую недвижимость за два с лишним миллиарда

"Хуторянка" поддерживает националистов.

Когда Крым стал российским, проживавшая там и владеющая бизнесом София Ротару не стала получать другое гражданство. Певица объяснила, что оно ей просто не положено: "Я десять лет была прописана в Киеве. Когда же жители Крыма получали российские паспорта, мне по закону не полагалось, так как я имела прописку в Киеве. А дом и отель записаны на сына Руслана, пусть он и решает, что делать с документами".

И сын решил. Появилась информация, что он-де продает бутик-отель "Вилла София" в центре Ялты. Семья Ротару получила бывшие купальни Роффе в аренду еще в 1991 году. Через 5 лет Ялтинский горсовет придал зданию статус памятника местного значения, и долгое время шли разбирательства между арендаторами и городскими властями. После обращения за помощью к президенту Украины Виктору Ющенко в 2005 году все закончилось в пользу Ротару. Она купила историческое здание за символические 1386 гривен и обещала открыть там музыкальную школу для одаренных детей и студию звукозаписи для творческой молодежи. Но в итоге спустя 3 года ялтинцам и гостям было презентовано обновленное здание купален, преобразованное в отель на 12 номеров.

Сутки проживания в отеле, построенном в памятнике архитектуры авторства знаменитого архитектора Николая Краснова, Ротару стоили от 20 до 78 тысяч рублей. А если учесть, что собственного пляжа у отеля нет, то желающих там остановиться за такие деньги много и в прежнее время было немного. А потом его и вовсе закрыли.

Ведь мало кто захочет отдыхать в отеле украинских националистов. Все помнят, как Руслан публиковал в Интернете фотографию, где Ротару была запечатлена с украинским флагом и добавил комментарий к фото "Слава Украине!", с которым выступают украинские преступники, начались массовые отмены запланированных ранее выступлений певицы в России.

Не добавило Народной артистке СССР популярности и скандальное интервью ее сестры Лидии Хлябич, которая призналась во взглядах, царящих в их семье. "Мы все за Украину, мы здесь живем, это наша родина и мы хотим, чтобы был мир, чтобы все люди жили лучше, – говорит Лидия. – Чем можем – помогаем: через наш местный горисполком отдали свою машину "Ниву" для АТО, нам потом прислали видео, что она действительно доставлена до пункта назначения. Еще сто двадцать банок своего варенья отправили туда же. Муж бензином помогает ребятам и артистам из Черновицкой филармонии, которые туда ездят с концертами, Соня помогала нашим солдатам деньгами. Я не спрашивала ее об этом, но думаю, что помогала".

Судя по всему, планирует Соня помогать и дальше. Как пишут, за премиальный отель семья Ротару планирует выручить не менее 30 миллионов долларов. По текущему курсу это два с лишним миллиарда рублей. Для сравнения, подмосковный замок Пугачевой и ее пятого мужа-иноагента продают по слухам, почти в три раза дешевле. На продажу выставлено все – от дорого оборудования до стульев в мавританском стиле. Хотя многие считают, что за высказывания Ротару все ее крымское добро нужно было бы просто конфисковать.