"Непростая семейная история": Меньшова объяснила нецензурную брань в адрес матери

Что стоит за публичным скандалом, который не укладывается в голове.

101-я ракетка мира, 24-летний российский теннисист Павел Котов во время стартового матча против бельгийца Киммера Коппеянса в квалификации грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде обложил трехэтажным матом свою мать. Женщина сидела в ложе и попыталась дать совет отпрыску на корте. "Мам, если ты сейчас не завалишь ***** (нецензурная брань в значении "лицом" – Прим. ред.), я дам мячиком в тебя прямо, это понятно?" – сказал спортсмен в сердцах.

Потом он, правда, извинился, сославшись на непростой матч. "Всякое бывает, как говорится. Желаю всем держать себя в руках и не совершать такие действия. Если вам это настолько интересно, то перед мамой я извинился сразу же, как вышел с корта", – позже сказал спортсмен. А Юлия Меньшова, которая сама мать 25-летнего сына и 19-летней дочери, попыталась понять, что стоит за этим чудовищным оскорблением.

"Очевидно, что за этим несимпатичным публичным поступком скрывается непростая семейная история, – рассуждает Меньшова. – Здесь мы видим пример такого типа мам, которые готовы вмешиваться во все сферы жизни своего выросшего ребенка. И в результате в отношениях возникают сложности".