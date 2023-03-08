"У нас взаимоотношения": Басков признался в нарастающем напряжении с Киркоровым

Между Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым искры летят!



Некоторое время назад Николай Басков и Филипп Киркоров встретились на одной из музыкальных премий, которая прошла в столице. Натуральный блондин не смог не подметить значительные перемены во внешности короля поп сцены, поэтому пошутил над ним. Предположил, что вдохновение для создания такой причёски тот подчеркнул у SHAMAN.

Слова эти, как позже написали журналисты, Киркорова задели. Некоторые работники СМИ даже обратились к Баскову с просьбой, чтобы тот прокомментировал произошедшее.

Николай Басков рассказал о том, что шутки в сторону Филиппа Киркорова – не более чем баловство. Они – два мастодонта отечественной поп-сцены, поэтому им иногда хочется подколоть друг друга. Но по-доброму, разумеется.

"Мы с Филиппом уже два состоявшихся больших артиста, поэтому вполне естественно, что зрителям интересно, какие у нас взаимоотношения", – с пониманием отметил Николай.



Сказал Николай Басков и о том, что за пределами сцены они относятся друг другу с теплом, поддерживают и помогают один второму. Да и в целом Филипп Киркоров – тот человек, на которого Николай Басков во многом хочет равняться.

"Мы так долго не видимся, и у нас вечно начинается творческая художественная перепалка", – Николай Басков признался в нарастающем напряжении с Филиппом Киркоровым, которое увеличивается по мере разлуки.

