"Это было жарко": показавший задницу Киркоров оконфузился у всех на виду

Певец шокировал зрителей.

У российских зрителей вот уже четвертый сезон есть прекрасная возможность наслаждаться лучшими отечественными и зарубежными песнями в исполнении звезд эстрады, кино и театра, спорта, телевидения. Уникальную атмосферу музыкального праздника создает коллектив шоу "Маска" на НТВ. Незаменимым, с позволения сказать, атрибутом программы является председатель жюри Филипп Киркоров.

Каждый выпуск Народный артист России становится отельным элементом шоу. Порой зрители гадают, не кто из известных людей спрятался под маской того или иного персонажа, а какой наряд наденет на очередные съемки Филипп Киркоров. Тем более, что образов у Короля отечественной эстрады великое множество.

Без преувеличения можно сказать, что Филипп Киркоров является украшением шоу "Маска" на НТВ. Он совершенно не стесняется эмоций и вместе с другими членами жюри создает атмосферу праздника. В четвертом сезоне певцу помогают певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и певец Алексей Воробьев.

Четвертый выпуск нового сезона программы вышел на экраны в минувшие выходные. Филипп Киркоров настолько хорошо себя чувствовал во время выступления Феникса, что в какой-то момент показал участнику задницу. Повернувшись спиной к сцене, артист стал энергично танцевать.

А вот после выступления мэтр эстрады оконфузился у всех на виду. Он шокировал зрителей тем, что не смог угадать песню, которую исполнял конкурсант. Хит Натальи Орейро в свое время звучал в сериале "Дикий ангел", однако Филипп Киркоров решил, что это композиция из сериала "Рабыня Изаура"

"Это было жарко", – прокомментировал выступление Феникса ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров. А Тимур Родригез спас председателя жюри, напев мелодию и объяснив, что Филипп Киркоров ошибся.