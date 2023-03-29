Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым
"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме
Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна
Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой
партнеры
Среда
29 марта
Лента новостей
17:20
"Фильмы не для детей": в чем особенности корейского кино
17:01
"Был очень сильным": Авербух поставил крест на будущем Костомарова
16:47
Знаменитая актриса прямо ответила на вопрос об отношениях с мужем Немоляевой
16:20
"Ты нюхаешь?": подышавший "особым запахом" с Путиным иноагент Смольянинов потерял рассудок
16:03
"Дети страдают": зачем ребенку психиатр и чем он может помочь
15:40
"Отдельное счастье": Получившая намек от SHAMAN Собчак призналась в совершенной измене
15:20
"Здоровья": 36-летняя Глюкоза объявила о беременности
15:00
"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели
14:40
"Гомосексуалист": мечтающий увидеть Киркорова в колготках Галкин* получил жесткий ответ
14:20
Подростки из Подмосковья убили мать знакомой за вознаграждение
14:00
Ничего особенного: зажравшаяся Буланова вытерла ноги о своего молодого любовника
13:40
"Останусь уродом": лицо изувеченного хирургом любимчика Пугачевой превратилось в ряху
13:20
"СПИД": тяжелобольному Цискаридзе вынесли страшный приговор
13:00
Брошенная Чумаковым Ковальчук предъявила новорожденного малыша на рассвете: Доброе утро
12:40
"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли
12:20
Головченко и Богославская: Мы воодушевлены и с позитивом смотрим на то, что нам предстоит
12:00
"Мы бессмертны": победившая рак Вайкуле сделала страшное признание
11:40
Облизала его и запрыгнула на плечи: видео интима Пересильд с любовником на вечеринке попало в Сеть
11:20
"Дали бесплатно": как повысить доступность жилья в России
11:00
В Крыму четыре человека погибли после столкновения поезда с машиной
10:40
"Тяжело было": спутавшийся с извращенской бабкой Пресняков бросил недавно родившую жену
10:20
В Челябинске водитель сбил подростка на пешеходном переходе
10:00
"Выиграли спекулянты": за сколько лет россияне могут накопить на квартиру
09:40
"Несчастные дети!": бабка Пугачева вынесла из дома на руках двух новорожденных младенцев
09:20
Цены выросли: Сколько стоит в этом году поменять зимнюю резину на летнюю
09:00
Рыжий корги Тыковка оказался в надежных руках – видео
08:40
Очаровательный малыш: 77-летнего Преснякова-старшего поздравляют с рождением сына
08:20
Erti: в центре Москвы представили ростовский взгляд на грузинскую кухню
08:00
Куда отправиться в путешествие россиянам
06:27
Как выбрать вкусные и качественные пельмени: Советы от экспертов
04:27
"Старик и море": Аскетизм, лишения, страдания души и тела во имя своей большой цели
02:34
"Женщина преклонного возраста": Собчак в плешивой шубе опозорилась на людях
00:09
Саввин день: традиции и приметы на 29 марта
22:00
"Чувствовал себя с ней, как с мамой": юный красавец об отношениях с Пугачевой
21:37
"Я тоже тебя люблю": ставший отцом женатый Баста вывел в свет новую фаворитку
21:00
"Убили ребенка": врачам сгоревшей в 15 лет девочки сулят жестокое наказание
20:30
"Как жахнем!": накатившая до чертиков Андреева утонула в джакузи после попойки
20:00
Фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" пройдет в Москве в пятый раз
19:30
Хуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня
19:00
"Черная зависть": Цымбалюк-Романовская вмазала вдове Джигарханяна при всем честном народе
18:30
Мультфильм "Коты Эрмитажа" попал в ТОП-3 российского проката
17:40
"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом
17:20
"Драки": проснувшиеся ежики готовятся к брачному периоду
17:00
Поматросил и бросил: Козловский ушел от Акиньшиной к знойной брюнетке
16:52
"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
16:43
Как отличить депрессию от плохого настроения: 3 главных признака
16:20
"Нет никаких иллюзий": заявлено об открытии аэропорта Симферополя и повышении цен
16:00
Посетившую процедуры Кабаеву с животиком настигло горе: Перекос и нарушение развития
15:40
"Ужас какой!": Разъяренные иностранцы закидали помидорами безголосую Нетребко
15:20
"Это взаимно": SHAMAN ответил признавшейся ему в любви Собчак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом
Хуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня
"Муж каждый день пьет": Орлова рассекретила проблемы в браке после рождения ребенка
"Страшный ад": разбитая тяжелым недугом Успенская ищет донора
Пополнение: Засветившая округлившийся животик Бородина ждет ребенка
Поматросил и бросил: Козловский ушел от Акиньшиной к знойной брюнетке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Знаменитая актриса прямо ответила на вопрос об отношениях с мужем Немоляевой

Знаменитая актриса прямо ответила на вопрос об отношениях с мужем Немоляевой

Поставлена точка в домыслах поклонников
прочитано 321 раз

В Тобольске при поддержке компании "Сибур" стартовал Второй открытый Российский фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора". Лучшие отечественные картины, антрепризные спектакли, творческие встречи – программа, как обещает Президент фестиваля продюсер Сергей Новожилов, будет насыщенной. Среди звезд, которые приехали в Сибирь, оказалась и актриса Любовь Руденко. Она дала эксклюзивное интервью "Дни.ру".

ПО ТЕМЕ

"Страшное дело": как живет 85-летняя Светлана Немоляева

Светлана Владимировна Немоляева

Светлана Владимировна Немоляева актриса театра и кино

После школы Руденко поступила в ГИТИС на курс А. А. Гончарова, который окончила в 1981 году. Сразу после института она пришла в Московский академический театр имени Вл. Маяковского, которому служит по сей день.

Театралы знают, что среди ее партнеров по сцене был и Александр Лазарев – ныне покойный муж Светланы Немоляевой. Причем в спектакле Сергея Арцибашева "Как поссорились..." Любовь Руденко играла жену героя Александра Лазарева. И так это было достоверное, что поклонники решили, будто между артистами есть роман и за кулисами!

Любовь Руденко. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

"Никогда в жизни! – божится Любовь Руденко. – Ни одна из жен моих знакомых известных актеров, которые, может быть, и могли увлечься кем-то, ко мне никогда не ревновала. Для меня семья моих друзей – это всегда было и остается святым. Так уж меня воспитали",

Что же касается Александра Лазарева, то работу с ним Любовь Руденко вспоминает с благодарностью. "Я играла его жену и у нас по спектаклю была куча детей, – улыбается актриса. – Мы пели, танцевали. А рядом с нами на сцене была Светлана Немоляева – настоящая жена Александра Сергеевича, но она играла его тетку, это было так забавно".

Развенчала она миф и об актерской ревности. "Я работаю в одном театре со Светланой Владимировной 42 года, – радуется Руденко. – У нас всю жизнь очень милые человеческие отношения, я ее обожаю. Мы в театре называем ее нашим талисманом. Это наше все!"

Фото: Natalya Loginova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2023, 16:47 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Немоляева расплакалась на "Золотой маске"

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Очаровательный малыш: 77-летнего Преснякова-старшего поздравляют с рождением сына

Поклонники и звезды в восторге от случившегося
Шоу-бизнес

"Тяжело было": спутавшийся с извращенской бабкой Пресняков бросил недавно родившую жену

Не думающий о последствиях Владимир Пресняков просто хотел развлечься

Шоу-бизнес

Пополнение: Засветившая округлившийся животик Бородина ждет ребенка

Ксения Бородина вопит от радости
Шоу-бизнес

Разбитая раком Вайкуле готовится уйти на тот свет: Как страшно умирать!

Лайма Вайкуле вспомнила о Боге

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года
Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года

Здоровье

"Дети страдают": зачем ребенку психиатр и чем он может помочь
Маммопластика: Почему мы отговорим от огромной груди
Любимые операции звезд, которые не надо повторять
Нелепые слухи о ринопластике

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+