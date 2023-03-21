Вот тебе и "ягода-малинка": Хабиб разоткровенничался о вставленном в ягодицы твердом предмете

Ни для кого не секрет, что 32-летний Хабиб — исполнитель суперхита "Ягода-малинка" – раньше служил в полиции. Работа не из легких, но и курьезных историй в арсенале звезды оказалось предостаточно. К примеру, один раз будущий артист оживил очередного усопшего. Об этом он рассказал в прямом эфире популярного утреннего шоу "1+1. Калинин и Райтраун" на "Новом Радио".
По словам певца, в дежурную часть полицейского участка поступил вызов о том, что на улице лежит тело без признаков жизни. Бригада Хабиба выехала на место происшествия проверить состояние человека. Когда было выполнено обследование, остался последний штрих — судмедэксперту и будущему хитмейкеру нужно было градусником измерить температуру тела… ректально, чтобы определить время смерти пострадавшего.
"И в этот момент наш умерший подскакивает и начинает убегать вместе с градусником в деликатном месте!", — разоткровенничался о вставленном в попу интересном твердом предмете
Так как весь измерительный инструмент в полиции под опись, а ртутный градусник был всего один, то Хабибу пришлось догонять внезапно воскресшего, чтобы забрать термометр обратно.
Полицейские будни остались в прошлом. Теперь Хабиб — популярный певец, участник различных проектов и номинант российской музыкальной премии "Новое Радио AWARDS 2023" в категории "Лучший артист".