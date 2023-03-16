Как у Костомарова: 56-летняя Литвинова после страшного диагноза показала ампутированную ногу

Как тяжело смотреть на отрезанные конечности

После событий 24 февраля 2022 года многие звезды покинули родные палестины. Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции.

Но что-то странное происходит там с актрисой и режиссером. Она показала всем... ампутированную ногу. Теперь одна проблема у Ренаты – как спрятать и перевезти ноги в надежное укрытие? "Или окончательное превращение в фурию" – размышляет Литвинова. Серьезная проблема!

Судя по всему, нога не настоящая, а пластиковая – от манекена. Прощай, былая красота, как говорится. Но некоторые поклонники увидели отрезанную конечность в сумке и ахнули: "Как у Костомарова!" Ведь знаменитый фигурист перенес ампутацию конечностей...

Напомним, ранее уехавшей 56-летнее "богине" в России поставили неутешительный диагноз из области психиатрии: "Литвинова в свои лучшие годы была ни о чем, сплошное жеманство и инфантилизм. А сейчас это еще в старческом исполнении смотреть? Спасибо, не надо!"

