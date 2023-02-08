"Обычная хамка с рынка": Удравшая на чужбину Пугачева превратилась в пустое место

Алла Пугачева теперь никто.

Говорят, что Примадонна отечественной эстрады удара в Израиль с концами и домой не собирается. Когда артистка отправилась за границу весной, заверила, что пребывает там ради отдыха и лечения. Видимо не зря, ведь, во время короткого визита родины осенью, многие заметили, как похорошела Алла Пугачева!

Певица с годами действительно молодеет, и ее даже стали сравнивать со звездами мирового масштаба. Светская сплетница Лена Миро вдруг заявила в своем блоге о том, что Примадонна стала подозрительно похожа на Мадонну. "Будто на одно лицо", – написала она в своем блоге, добавив, что обе к тому же мнят о себе намного больше, чем представляют из себя в реальности.

Но в целом, рассуждает блогер, это не самое лестное сравнение для Аллы Пугачевой. Пользователи в комментариях принялись искать сходства и различия между звездами. И кто-то заметил, что Мадонна все-таки больше преуспела как в жизни, так и в карьерном плане. И Примадонна, мол, с ней рядом не стоит.

Хотя бы потому, что американская певица наделала шума не только на родине, но и во всем мире. А про ее русскую коллегу знают только соотечественники. А сейчас после отъезда за границу она вообще превратилась в пустое место.

"Пугачева обычная хамка с рынка, которую провидением судьбы выбросило наверх в СССР. Ей до Мадонны как до Луны", – грубо написали пользователи.