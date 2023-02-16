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Четверг 16 февраля

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Сумасшедшего украинского активиста арестовали за срыв выступления Башмета

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Сколько же в мире больных людей!..

Сегодня много пишут про запрет на российскую культуру и травлю российских исполнителей. Только что, например, музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко отказались выступать на международном фестивале в немецком Висбадене, который проводится с 1869 года. Причина – нежелание петь на одной сцене с Анной Нетребко. Но эта странная тенденция была всегда.

"Я знаю, что когда Мстислав Ростропович выступал в Лондоне, на сцену выскочил человек с банкой в руках, открыл и оттуда выбежали мыши, – рассказал альтист и дирижер Юрий Башмет на открытии Зимнего фестиваля искусств в Сочи. – Наша пресса потом писала, что де советский скрипач проявил стойкость и мужество – не дрогнул и доиграл концерт. Еще был случай, когда нашему музыканту облили краской концертный фрак".

Доставалось и самому Башмету. "Я помню время, когда мне на концертах выкрикивали: "Свободу Щаранскому!" (диссидент, активист еврейского движения в СССР, который 15 марта 1977 года был арестован по обвинению в измене Родине и антисоветской агитации и приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого режима, а через 11 лет, после многочисленных демонстраций по всему миру и ходатайств крупнейших политиков Европы и США, был обменян – Прим. ред.), – рассказал музыкант.

"Лет пять назад в Зальцбурге, где я дирижировал концерт Шуберта с их оркестром, к сцене подбежал мужчина с транспарантом и начал что-то выкрывать на украинском языке, – вспоминает маэстро. – Охрана увела его. А на следующий день я снова играл эту программу. Правда, уже никто не пытался срывать мое выступление. Я даже удивился: "А где мой вчерашний друг? Такой был успех". Мне пояснили, что его посадили за решетку и выпустят только тогда, когда самолет со мной взлетит", – вспомнил Башмет.

16 февраля 2023, 18:20
Фото: Роман Денисов / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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