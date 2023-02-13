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Шоу-бизнес
Валерия накануне 55-летия по паспорту впервые рассказала о своем реальном возрасте

Валерия накануне 55-летия по паспорту впервые рассказала о своем реальном возрасте

Сколько лет звезде.
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17 апреля певице Валерии исполнится 55 лет. О подготовке к юбилею певица рассказала корреспонденту "Дни.ру" на чествовании лауреатов разных лет российской музыкальной премии "Золотой граммофон", которая при поддержке "Русского радио" состоялась в Санкт-Петербурге.

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

"Настроение у меня рабочее, – смеется Валерия. – Тут и новый сезон "Маски" на НТВ, и подготовка к шоу, которое в апреле представлю в "Крокусе" (состоится 21 апреля – Прим. ред.). Словом, расслабляться некогда".

При этом на серьезную цифру в паспорте певица внимания не обращает. "Возраст – понятие очень индивидуальное, даже в физиологическом плане – пояснила звезда. – Я точно не ощущаю себя на 55, ме кажется, что в реальности мне намного меньше",

Не думает певица и о подарках. "Если я сама иду на день рождения, мне нравится, когда есть вишлист (список, в котором человек записал свои желания – Прим. ред.) – не надо голову ломать, – пояснила Валерия. – А вот мне в этот лист и написать нечего – у меня уже есть все, кажется. Поэтому тому, кто захочет меня чем-то удивить, придется долго думать".

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 февраля 2023, 10:40 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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