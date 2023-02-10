Потеря веса и сонливость: звезда "Ворониных" озвучила пугающие подробности состояния

Малышка из "Ворониных" намучилась.

Еще в ноябре Мария Ильюхина шокировала многих новостью освоей беременности, ведь она еще так молода. Теперь девушка решила поделиться, с какими трудностями она столкнулась.



В то время как многие беременные вес набирают, малышка из "Ворониных" его сбросила. Она призналась фанатам, что весь первый триместр ее мучил жуткий токсикоз: "Тошнило уже просто от запахов еды", – разоткровенничалась актриса, добавив, что любой прием пищи заканчивался походом в туалет.

Кроме того, некоторые продукты Мария Ильюхина и вовсе перестала любить. В их числе оказался чеснок, баклажаны, помидоры и перец. Неудивительно, что после всего этого девушка похудела на пять килограмм. У таких пугающих результатов были свои причины, ведь ее тошнило даже от воды! Но после витаминов для беременных, которые прописал врач, все прошло.

Также весь первый триместр малышку из "Ворониных"преследовала сонливость. Выходя на прогулку, Мария могла сесть на скамейку и сладко заснуть. Поклонники попросили ее поделиться советом, как справиться с этой напастью, однако актриса в этом вопросе совсем не советчик.

"Хм, да особо никак, ела каши легкие и яблоки ела, правда потом от яблок тоже тошнить начало", – ответила Мария на комментарий одной из подписчиц.

Напомним, раннее Дни.ру писали о том, какие роды 19-летняя звезда выбрала вместе со своим супругом.