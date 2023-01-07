"Помолимся всей страной": 46-летний Басков ушел к Богу после операции

Этой ночью поступили неожиданные новости: Николай Басков, изрезанный врачами вдоль и поперек, покинул греховный мир.

Николай Басков, недавно перенесший операцию на ногах, все еще не может восстановиться: борется с отеками, которые так сильно изменили его внешность, что заставили всех его фанатов переживать о здоровье блондина. В ход даже идут предположения о том, что на самом деле у певца проблемы гораздо более серьезные, хотя специалисты призывают общественность проявить терпение и понимание.

И, пусть посещение светских мероприятий дается Николаю Баскову пока что с трудом: очевидцы говорят, что он хромает и еле держится на ногах, жизнь в социальных сетях доступна для артиста во всей ее широте. Чем он и пользуется: поздравляет подписчиков с наступающими праздниками.

Например, сегодня ночью Николай выложил в своем Телеграм канале свежий пост, приуроченный к православному Рождеству. В последние годы Басков, к слову, сильно увлекся религией: признавался, что пережил "духовный перелом", поэтому теперь, обретя повод обратиться к подписчикам, Николай мысленно ушел к Богу, полностью погрузившись в формулирование благостных пожеланий миру. И фолловеров порадовал, и после операции немного отвлекся, в общем.

"Пусть будет мир и покой на земле и в наших душах", "Помолимся всей страной", "Счастья, любви, добра и Помощи Божьей!" – слились в потоке благодарности поклонники Николая Баскова.