На грани смерти: россияне простились с писателем Прилепиным

Захар Прилепин всегда рисковал собой.

Захар Прилепин (настоящее имя Евгений – прим. ред.) известен россиянам сегодня как писатель-патриот и активный гражданин. На самом же деле это богатейший по своему внутреннему миру человек, который прошел первую чеченскую войну, побывал в Дагестане и на стороне ополченцев в Донбассе. После окончания воинской службы Прилепин стал журналистом. В своем время критиковал самого Бориса Немцова, за что только получил еще больше признания в профессиональной среде. Коллеги знают его как бесстаршного и справедливого писателя и общественника, котрый в своих историях не придумывает, а пересказывает жизнь.

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Захар Прилепин с самого начала горячо поддержал образование ДНР и ЛНР. Он сам вошел в состав донецкого ополчения и возглавил одно из воинских подразделений. Потом принял предложение стать советником лидера ДНР Александра Захарченко.

Именно поэтому не удивительно, что Захар Прилепин в сложившихся обстоятельствах не смог сидеть сложа руки, а снова с головой кинулся в гущу событий, рискуя собой и оказываясь буквально на грани жизни и смерти. Сегодня стало известно, как сообщают РИА Новости, что Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации, оставив прежнюю жизнь.

Действия Захара Прилепина вызвали бурную реакцию у многих звезд, в том числе у российской актрисы Яны Поплавской. Известно, что она придерживается российской патриотической позиции и поддерживает действия властей. "Вот это поступок!" – написала актриса в своем телеграм-канале.