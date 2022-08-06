Разведутся ли Вера Брежнева и Константин Меладзе?

Впервые о серьезном конфликте в звездной
семье заговорили еще пару лет назад. Тогда СМИ писали о том, что Меладзе
всерьез увлекся солисткой ВИА Гры Эрикой Герцег. Между прочем, именно в этот
период Брежнева удалила все совместные фото с мужем в социальных сетях, что
говорит о реальном разладе в паре. Кстати, внешне Эрика Герцег идеально
вписывается в типаж Константина, который, как известно, всегда предпочитал
блондинок. В то время именно Эрику продюсер заметно выделял среди других
солисток группы, на выступлениях она всегда стояла в центре, а в клипах
коллектива занимала более значимые роли. Поговаривали, что именно с Герцег
Меладзе планировал запустить новый сольный проект. Однако вскоре после скандала
сексуальная блондинка ушла из группы и переехала в Казахстан. Поговаривали, что
к этому приложила руку именно Брежнева, которая поставила мужу ультиматум. Но
мог ли Меладзе действительно изменить Вере с молодой девушкой из ВИА Гры? В
свое время композитор пошел налево, находясь в браке с Яной Сумм, и новой
избранницей маэстро стала именно Брежнева, которая на тот момент пела в
сексуальном трио. Если Константин сделал это однажды, то что мешало ему
поступить аналогичным образом во второй раз?
Еще один конфликт, который мог случиться в семье – идеологический. После начала спецоперации России на Донбассе украинка Брежнева, которая много лет жила, работала и выступала в нашей стране, уехала из Москвы и сделала несколько нелицеприятных заявлений о Российской Федерации. В то время как сам Константин решил отмолчаться. Не исключено, что в будущем композитор планирует продолжить работу в России, поэтому не спешит быть столь категоричным. Некоторые считают, что этот момент мог стать еще одной причиной разлада в звездной семье.
Наконец, отношения пары просто могли угаснуть. Несмотря на то, что официально продюсер и певица стали мужем и женой только в 2015 году, тайный роман звезд эстрады начался еще в 2004-ом. За более чем 15 лет чувства в паре могли охладеть и остыть – с этим сталкиваются многие семьи, а что уж говорить о людях творческих, которые постоянно нуждаются в новых эмоциях и вдохновении. Так и или иначе, Брежневу и Меладзе всегда считали одной из самых красивых пар шоу-бизнеса, сравнивая их с Пигмалионом и Галатеей. Хочется верить, что влюбленные все же преодолеют все кризисы и сумеют сохранить чувства.