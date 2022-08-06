Разведутся ли Вера Брежнева и Константин Меладзе?

В последнее время в прессе все чаще судачат о возможном разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Кстати, подобные слухи вокруг звездной пары появляются уже не впервые. Как говорится, нет дымы без огня. Может быть, влюбленные действительно переживают серьезный кризис в отношениях? Я решил проанализировать, что может стать причиной возможного развода Брежневой и Меладзе. Таких факторов, к слову, можно назвать немало.



Впервые о серьезном конфликте в звездной семье заговорили еще пару лет назад. Тогда СМИ писали о том, что Меладзе всерьез увлекся солисткой ВИА Гры Эрикой Герцег. Между прочем, именно в этот период Брежнева удалила все совместные фото с мужем в социальных сетях, что говорит о реальном разладе в паре. Кстати, внешне Эрика Герцег идеально вписывается в типаж Константина, который, как известно, всегда предпочитал блондинок. В то время именно Эрику продюсер заметно выделял среди других солисток группы, на выступлениях она всегда стояла в центре, а в клипах коллектива занимала более значимые роли. Поговаривали, что именно с Герцег Меладзе планировал запустить новый сольный проект. Однако вскоре после скандала сексуальная блондинка ушла из группы и переехала в Казахстан. Поговаривали, что к этому приложила руку именно Брежнева, которая поставила мужу ультиматум. Но мог ли Меладзе действительно изменить Вере с молодой девушкой из ВИА Гры? В свое время композитор пошел налево, находясь в браке с Яной Сумм, и новой избранницей маэстро стала именно Брежнева, которая на тот момент пела в сексуальном трио. Если Константин сделал это однажды, то что мешало ему поступить аналогичным образом во второй раз?



Еще один конфликт, который мог случиться в семье – идеологический. После начала спецоперации России на Донбассе украинка Брежнева, которая много лет жила, работала и выступала в нашей стране, уехала из Москвы и сделала несколько нелицеприятных заявлений о Российской Федерации. В то время как сам Константин решил отмолчаться. Не исключено, что в будущем композитор планирует продолжить работу в России, поэтому не спешит быть столь категоричным. Некоторые считают, что этот момент мог стать еще одной причиной разлада в звездной семье.

Наконец, отношения пары просто могли угаснуть. Несмотря на то, что официально продюсер и певица стали мужем и женой только в 2015 году, тайный роман звезд эстрады начался еще в 2004-ом. За более чем 15 лет чувства в паре могли охладеть и остыть – с этим сталкиваются многие семьи, а что уж говорить о людях творческих, которые постоянно нуждаются в новых эмоциях и вдохновении. Так и или иначе, Брежневу и Меладзе всегда считали одной из самых красивых пар шоу-бизнеса, сравнивая их с Пигмалионом и Галатеей. Хочется верить, что влюбленные все же преодолеют все кризисы и сумеют сохранить чувства.