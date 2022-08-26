"Встретиться с Богом": Истощенная до скелета Ходченкова ушла ночью

Эффектная блондинка неожиданно стала худеть, причем ее состояние у многих вызывает вопросы и шок. Когда-то актриса была в образе настоящей русской красавицы со стандартными формами, а теперь публика наблюдает похожего на анорексика человека с ногами-спичками. Причем не понятно, зачем и без того привлекательной Светлане Ходченковой такие эксперименты с внешностью.
Накануне в ее микроблоге появилась новая фотография, которая в очередной раз наверняка напугала некоторых ее поклонников. На снимке она голышом сидит на пустынном пляже, повернувшись спиной к камере. Из-за ее истощения до состояния скелета отчетливо видны кости позвоночника, причем кто-то из фанатов в комментариях признался, что смог посчитать их количество.
Но самых преданных воздыхателей Светланы Ходченковой, как оказалось, не напугать анорексичным телом. Многие в комментариях принялась восхищаться актрисой и писать, что в ней идеально все – в том числе и спина! Один из поклонников даже оставил под фотографией трогательное стихотворение, которое, судя по всему, адресовано блондинке.
Мужчина написал, что звезда театра и кино приходит к нему каждый день и уходит усталая ночью, а также называет ее своей жизнью и просит согреть его душу.
"Не пора ли нам встретиться с Богом и молчать, только с глазу на глаз", – такие строки появились на странице Светланы Ходченковой от воздыхателя.