"Мой мальчик": родившая сына Валерия принимает поздравления

В жизни российской певицы Валерии бывало всякое. Звезда много лет терпела издевательства от бывшего мужа Александра Шульгина, при этом воспитывала детей и строила музыкальную карьеру. После развода с бывшим мужем исполнительница песни "Часики" сошлась с продюсером Иосифом Пригожиным, и до сих пор живет с ним, воспитывая троих детей.
В самом начале отношений с третьим супругом Валерия мечтала родить еще одного ребенка. И это чудо случилось, однако было уже поздно. Певица узнала о беременности в тот момент, когда уже была принята ударная доза антибиотиков. Рождения малыша не случилось.
Валерию по праву можно назвать сильной женщиной, каких в российском шоу-бизнесе немного. Именно поэтому артиста по праву заслужила счастье.
На днях Валерия рассказала в своем блоге о радостном событии, которое произошло в ее семье. Певица написала трогательный и полный эмоций пост, который тронул фанатов.
25, августа старшему сыну певицы Валерии исполнилось 28 лет.
"Темочка, дорогой мой мальчик, с Днем рождения тебя! Ты умный, талантливый, целеустремленный, а самое главное — человек с большой буквы", – написала певица Валерия.
Она отметила, что гордится своим сыном и похвалила его за мужские волевые качества.