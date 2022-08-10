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Шоу-бизнес
Вот это формы! Грудастая развратница Деми Роуз сводит мужчин с ума

Вот это формы! Грудастая развратница Деми Роуз сводит мужчин с ума

Сексуальная иностранка Деми Роуз похвалилась главным достоинством на фото. Большая грудь девушки возбуждает миллионы.
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Британская модель Деми Роуз славится округлыми прелестями внушительных размеров. Низкорослую хрупкую девушку природа наградила сполна. Нередко красавицу сравнивают с легендарной Ким Кардашьян, большая грудь которой считается особенно сексуальной.

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В 27 лет Деми Роуз может похвастаться мощной армией поклонников. В личном блоге девушки почти два десятка миллионов пользователей, желающих как можно чаще видеть сочный бюст. Модель не отказывает фанатам в удовольствии, поэтому часто снимается в пикантных позах в развратной одежде.

Недавно она разместила в профиле кадры, на которых ее выпуклости торчат крупным планом. Знаменитость выбрала чересчур откровенный наряд, позабыв о нижнем белье. Большая грудь Деми Роуз то и дело вываливалась из платья. Красотка намеренно свела мужчин с ума пышными формами на фото.

Отметим, далеко не каждую звезду хвалят за красивые округлости. Декольте Деми Роуз выглядит настолько впечатляюще, что завистливые женщины называют ее искусственной. Впрочем, модель действительно могда увеличить пропорции в надежде выглядеть соблазнительно. Как сообщает телеканал "360", сейчас в пластической хирургии тренд на естественность. То есть актуальна большая грудь, с виду напоминающая натуральную.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Деми Роуз. Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/www.globallookpress.com
Автор: 10 августа 2022, 14:43 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
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