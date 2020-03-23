"Британская Кардашьян" вывалила голую грудь на всеобщее обозрение (фото)

Девушка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, которое восхитило ее поклонников. На свежем снимке сексуальная брюнетка позирует топлес, выпятив пышную грудь. При этом она закрыла соски правой рукой. В кадре Деми Роуз позирует на качелях рядом с бассейном.
Подписчики просто искупали красотку в море комплиментов. Многие из них признались, что мечтали бы встречаться с такой роскошной девушкой.
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