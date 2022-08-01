"Хороший улов": 77-летний Якубович засветился с замужней артисткой

Леонид Якубович недавно отметил день рождения. По этому случаю многие поспешили его поздравить.

Недавно Леонид Якубович отпраздновал день рождения, бессменному ведущему шоу "Поле чудес" исполнилось семьдесят семь лет. Несмотря на довольно-таки преклонный возраст, Якубович – мужчина еще хоть куда! Он до сих пор работает на Первом канале и пока что не собирается никому отдавать свое место.

С праздником Якубовича захотели поздравить многие известные личности. Среди них была и Екатерина Стриженова, которая выложила в микроблог снимок, на котором телеведущий засветился рядом с ней. Сделан кадр был, по всей видимости, на рыбалке, поскольку в руках замужняя артистка держит огромную рыбу. Леонид Аркадьевич же стоит сзади женщины, приобняв ее и улыбаясь. "Леня, пусть у тебя по жизни будет хороший улов! С днем рождения!", – написала Стриженова в социальных сетях.

Напомним, что Леонида Якубовича можно по праву назвать бессменным ведущим, ведь "крутит барабан" он уже более тридцати лет. Он так долго работает на Первом канале, что уже трудно представить, что кто-то другой может вести "Поле чудес". Ранее ходили слухи, будто телеведущего хотят сменить, однако эта информация в итоге не подтвердилась. Сам же артист говорит, что пока что не планирует увольняться и уходить на покой.