"Какая неожиданность!": Пропустивший рюмашку Якубович слился в поцелуе с собутыльницей за спиной у жены

76-летний шоумен развлекается на полную катушку. Он крутит барабан, веселится в компании незнакомцев и не брезгует выпивать сомнительные жидкости, которые ему предлагают. Леонид Якубович берет от жизни все, особенно в компании красивых женщин. Седина в голову — бес в ребро!
В свежем выпуске шоу "Поле чудес" усатый балагур позволил себе минутную слабость. Участники программы привезли ему графин с прозрачным напитком, который назвали "омолаживающим зельем". Гостинец вынесла симпатичная женщина с пьянящей улыбкой и железной хваткой. Дамочка бросилась в объятия мужчины, припала к его шее, и случился страстный поцелуй.
Примечательно, что Леонид Якубович сам спровоцировал эту пикантную близость. "Боже мой! Какая неожиданность! Боже мой, подумать только!" — кричал он при виде красотки с заветным графином.
Когда парочка закончила миловаться, случился тост, и телеведущий пропустил рюмашку со спокойной душой. Его "собутыльница" никуда не пропала, да и никто ее не прогонял. Леонид Якубович далеко не впервые позволяет себе прилюдные поцелуи с женщинами фактически за спиной у жены. Его избранница Марина Видова терпеливо выносит все это, сохраняя семью. Отношениям более 20 лет, а брак супруги заключили только в 2004 году, инициатором была Марина.