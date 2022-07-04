Допрыгался: весельчак Жуков вляпался в криминальные разборки с МВД

Группе "Руки вверх!" уже 27 лет, но она не теряет своей актуальности. Миллионы фанатов по всей России до сих пор знают наизусть все песни и ходят на концерты.
Недавно солист группы Сергей Жуков собрал многотысячный концерт в "Лужниках", который прошел с аншлагом. На концерт было продано 75 тысяч билетов. Жуков как и 20 с лишним лет назад бегал и прыгал по сцене. Однако на этот раз все закончилось печально.
После концерта фанатка написала заявление в полицию и рассказала об избиении. По словам поклонницы, на концерте на нее напала неизвестная женщина и ударила ее по лицу. Что стало причиной нападения, не известно, однако по словам женщины, никаких предпосылок к конфликту не было. Все случилось стремительно. Потерпевшая получила повреждения.
Кроме того, на том же концерте солиста группы "Рук вверх!" Сергея Жукова случился еще один не менее неприятный инцидент. У другой фанатки украли дорогой телефон, стоимость которого составляет порядка ста тысяч рублей. Об этом также было заявлено в полицию.
Правоохранительные органы начали проверку заявлений. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.