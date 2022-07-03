Целыми днями на огороде: пострадавшая из-за санкций Цой спасается консервами

Анита Цой проводит время на огороде. Всему виной санкции.

Талантливый человек талантлив во всем, Певица Анита Цой – яркое тому подтверждение.

Жизнь артистки наполнена событиями, не все из них несут Аните радость и удовольствие. При этом артистка никогда не пропадет — найдет выход из любой сложной ситуации.

Мало кто знает, что певица ежегодно собирает на своем участке урожай картофеля, моркови, свеклы и других овощей. Стоит отметить, что большую часть урожая звезда выращивала в открытом грунте, но из-за санкций решила возвести новые теплицы.

Цой посетовала на то, что в нынешнем году немного не рассчитала. "Закрутки у меня уже в начале весны все закончились. Я осталась без единого огурчика и помидорчика. Дело в том, что я на все праздники друзьям дарю консервацию. В этом году так разошлась, что все раздарила", — рассказала она порталу prozvezd.info.

Певица призналась, что ее родственники переживают, как доставать продукты в условиях санкций. При этом сама Цой не паникует. Она убеждена, что все товары, которые перестали привозить из Европы, можно будет заменить аналогичными из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии. "Насчет овощей и фруктов я вообще не переживаю. Потому что у меня все свое", — заявила Анита.

Цой не скрывает, что нынешняя ситуация заставляет расширить хозяйство. "У меня на огороде было три теплицы. В этом году я решила установить на участке еще шесть теплиц. Огород большой – соток 30 – места хватит", — гордо сообщила артистка.