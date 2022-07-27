Гребущая деньги лопатой Медведева пожаловалась на скудное существование: Долго не проживешь

Евгения Медведева откровенно рассказала о своих заработках.

Спортсменка, несмотря на свой юный возраст, добилась колоссальных успехов в карьере: звание чемпионки мира, участие в телепроектах, масштабных шоу, сотрудничество с мировыми компаниями в сфере спорта, у нее даже есть свой мерч, который активно продается в интернете! В общем, кажется, что Евгении Медведевой грех жаловаться на жизнь.

Однако, разоткровенничавшись в одном из последних интервью, она заявила, что тех баснословных гонораров, которые ей вручали за победу на соревнованиях, на долгосрочную перспективу вряд ли хватит. К слову, за первое место на чемпионате мира звезде фигурного катания заплатили 24 тысячи долларов – и это, по ее словам, самый крупный гонорар за время спортивной карьеры. Если учитывать курс того года, то, переводя на российские рубли, спортсменка заработала почти полтора миллиона!

Можно сказать, что тогда Евгения Медведева гребла деньги лопатой, в то время как другим людям оставалось только мечтать о такой зарплате!

"Не маленькие деньги, но долго на них не проживешь", – можно сказать, пожаловалась на скудное существование Евгения Медведева.

Стоит отметить, что сейчас спортсменка находится в весьма странном положении: она отказывается от турниров, но при этом не желает уходить на пенсию. Что касается возвращения в большой спорт, то Евгения Медведева отвечает коротко: "Никогда не говори "никогда".