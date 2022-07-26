Уехал в США за женой, бросив карьеру, и стал уборщиком: что стало с известным актером Ильичевым

Знаменитый актер Виктор Ильичев подарил советским зрителям множество ярких образов. К сожалению, в один момент ему пришлось распрощаться с профессией навсегда.

За свою актерскую карьеру Виктор Ильичев исполнил более 100 ролей в кино. Большинство зрителей помнят его по картинам "Личная жизнь Кузяева Валентина", "Собака на сене", "Зеленый фургон". Виктор Григорьевич был талантливым и любимым зрителями артистом, но в 90-е, как и многие его коллеги, пропал с экранов. Ильичев перебрался за границу, чтобы быть с семьей, и пожертвовал успешной актерской карьерой.

Виктор Ильичев родился в 1946 году и мечтал стать актером с ранних лет. В школьные годы будущий артист ходил в театральную студию, а затем поступил в ЛГИТМиК. Получив образование, Ильичев начал активно играть в театре и сниматься в кино. Казалось, энергичный и трудолюбивый Виктор Григорьевич всегда будет ставить работу на первое место. Однако гораздо важнее для него была семья.

Со своей единственной супругой, балериной Светланой Осиевой, артист познакомился в 1968 году. Влюбленные встретились на праздничном мероприятии и больше не расставались. Спустя год отношений Светлана и Виктор сыграли пышную свадьбу, а в 1971-м в семье случилось прибавление – на свет появился сын Михаил. В наследнике актер не чаял души, а с супруги всегда сдувал пылинки. Во многом именно из-за любимой женщины он и решился перебраться в другую страну.

Жена Виктора Григорьевича много лет работала в Мариинском театре оперы и балета. В 90-х, когда Светлана уже вышла на пенсию как балерина, она получила приглашение преподавать за границей и не раздумывая согласилась. Спустя несколько месяцев за ней последовал супруг, а затем к ним присоединился сын. В итоге семья обосновалась в США, где и прожила все последующие годы.

Если супруга артиста нашла себя на новом месте, то о нем самом этого сказать нельзя. Бросив успешную карьеру на родине, Ильичев переживал профессиональную невостребованность в чужой стране. Виктор Григорьевич работал то уборщиком в школе, то разнорабочим, а в кино после эмиграции снялся лишь трижды. Актер сыграл в фильмах "Женитьба в 24 часа", "Заторможенный рефлекс" и "Не нарушая закона" жившего во Флориде режиссера Анатолия Эйрамджана. Увы, в России эти работы не получили признания.

Близкие Виктора Ильичева рассказывали, что артист долгие годы надеялся вернуться в любимую профессию. К сожалению, судьба распорядилась иначе. Новых приглашений артист так и не получил, а на родину после отъезда приехал всего два раза. Последние годы жизни Виктор Григорьевич боролся с онкологией. В 2010 году, в возрасте 64 лет, его не стало.