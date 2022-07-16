Недавно родившая Серябкина заикнулась о трудностях жизни: Был долгим и сложным

Ольга Серябкина больше не является городским жителем – певица перебралась в Подмосковье, чтобы сделать жизнь сына более комфортной. Матерью артистка стала в прошлом году, наследника назвали Лукой.
Несмотря на то, что организовать переезд с новорожденным ребенком было непросто, звезда с ее возлюбленный Георгий Начкебия с этой задачей справились. "Переезд был долгим и сложным", – заикнулась о трудностях жизни артистка. Так, после рождения отпрыска в доме значительно увеличилось количество необходимых для перевозки вещей.
Вопреки тому, что многие люди ссорятся во время переезда, Серябкиной удалось избежать конфликтов с возлюбленным. По ее словам, ее взгляды совпадают со взглядами избранника, а потому строительство дома прошло в гармонии. "Мы друг друга всегда слушаем", – заявила Ольга.
Стоит отметить, что певицу ничуть не смущает положение домохозяйки. Ее не пугают бытовые обязанности, она любит готовить и легко справляется с прочими делами. Вернувшись к работе, ей пришлось нанять помощников по дому, однако она все же не прекратила заниматься некоторыми вопросами самостоятельно. Например, это касается ее личных вещей.