Покинул Россию: пропавший с телеэкранов Светлаков неожиданно вышел на связь

Сергей Светлаков сообщил публике о продаже недвижимости.

Популярный российский киноактер, телеведущий, юморист и продюсер Сергей Светлаков весной текущего года пропал из публичного пространства. В отличие от некоторых своих коллег по сцене он не стал делать громких заявлений относительно специальной военной операции на Украине и политическом руководстве страны, однако и о планах на будущее ничего не рассказал.

Многие поклонники творчества "Уральских пельменей" стали интересоваться, почему звезда исчезла с телеэкранов. Масло в огонь подлила и неожиданная отмена концерта шоу "Прожекторперисхилтон". Развлекательная программа должна была состояться в апреле, однако организаторы вечера сослались на отсутствие артистов, не уточнив, о ком конкретно идет речь.

Точки над i расставил сам юморист. После длительного молчания в понедельник, 11 июля, актер и продюсер передачи "Наша Russia" вышел на связь с фанатами. Как оказалось, Сергей Светлаков покинул Россию.

Он рассказал подписчикам своего телеграмм-канала, что поехал в Латвию. Артист подчеркнул, что продал дом в Юрмале. Меж тем, бывший КВНщик выразил надежду, что еще сможет увидеться со своими близкими людьми. Напоследок Сергей Светлаков пожелал всем добра и мира.

К слову, недавно замок в Юрмале арендовала Алла Пугачева. Народная артистка СССР решила вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми летом уехать из Израиля. Об этом сообщали "Дни.ру".