"Ушедший в тень" юморист Светлаков стал золотым магнатом

В последнее время юморист стал реже появляться в публичном пространстве, шоу с ним все меньше. Поклонники гадали, чем занимается Сергей, почему его стало меньше. Оказалось, Светлаков ударился в новое для себя занятие, он стал инвестором золотодобывающей компании "Территория". С 21 января в распоряжении артиста 2,3% акций компании, что в будущем может принести ему до 200 миллионов рублей, сообщает URA.RU.
Компания совсем молодая, ее зарегистрировали только в середине прошлой осени. По данным реестра, у "Территории" имеется лицензия на медно-золотое месторождение в Свердловской области, откуда, кстати, родом Светлаков. В большей степени компания принадлежит другим крупным предприятиям, но есть и акции у частных лиц. Свое новое положение золотого магната ушедший в тень юморист комментировать отказался.
Ранее Сергей Светлаков уже пробовал себя в бизнесе. Пару лет назад артист открыл рестораны восточной кухни Eshak в Екатеринбурге и Москве. Заведение в его родном городе вскоре закрылось, не выдержав конкуренции из-за ценовой политик, а вот в столице ресторан работает по сей день.