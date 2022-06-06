Патриот Украины: Лобода передала машину и 1,5 миллиона солдатам Незалежной

Практически с первых дней специальной операции Лобода стала поддерживать тысяч украинских беженцев, покупая им еду, средства гигиены, одежду. Она тратила на это миллионы! Вскоре артистка при содействии профессиональных психологов открыла и Help Center для помощи украинцам.
Недавно Светлана Лобода дала частный концерт в Ереване. "Это даст мне возможность и дальше продолжать помогать своей стране, своему родному городу Ирпень и каждому, кто обратится в Loboda Help Center, – пояснила она решение снова запеть. – Мы будем жить и строить нашу новую жизнь, помогая другим. Мы еще будем праздновать жизнь на нашей прекрасной земле и песни будем петь не от боли, а от счастья".
Приближать это счастье, строить новую жизнь и помогать другим Лобода уже начала. Мэр украинского Борисполя Владимир Борисенко заявил: "Я считаю ее настоящей украинкой. Передала для нас в тероборону автомобиль – бусик, который мы будем использовать для доставки раненых, не дай Бог такие будут, с линии фронта. И оплатила счет более чем на 1,5 миллиона гривен (3 165 000 рублей – Прим. ред.) для покупки бронежилетов и турникетов".
Как говорится, "віримо, можемо, переможем"!