Патриот Украины: Лобода передала машину и 1,5 миллиона солдатам Незалежной

Светлана Лобода родилась в городе Ирпень Киевской области. От него, правда, после тяжелых боев, мало что осталось. Поэтому Заслуженная артистка Украины после трех месяцев простоя решила вернутся к концертной деятельности, чтобы помогать, в том числе, и восстановлению малой родины.

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